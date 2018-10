Siena-Arezzo, biglietti a ruba per il settore ospiti. Ecco altri 300 tagliandi per i tifosi amaranto

Sono andati a ruba i 646 biglietti a disposizione dei tifosi amaranto per il derby. Ecco allora arrivare altri 306 tagliandi per il settore ospiti del Franchi di Siena. La prevendita da questo momento sarà disponibile solo online fino alle 19 di sabato 6 ottobre. I biglietti potranno essere acquistati solo da possessori di Tessera del tifoso e Supporters Card residenti in provincia di Arezzo.

Sarà un altro esodo amaranto verso Siena. Il buon momento dell’Arezzo unito al fatto che si tratta della trasferta più breve della stagione e al calcio d’inizio (20:30) ha acuito ancor di più i sentimenti verso una sfida come quella tra bianconeri e amaranto.

Ecco quindi che 646 biglietti non bastano più. La richiesta di tagliandi ha portato quindi all’apertura di un altro settore con 306 posti a disposizione. In totale son quindi 952 i tagliandi a disposizione dei tifosi dell’Arezzo. La stima più realistica è quella che porta verso un settore ospiti con almeno 700/750 tifosi. C’è tempo fino a questa sera alle 19 per acquistare (solo online) i biglietti sul circuito Ciatickets.

