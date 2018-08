“Settembre Woman” a Levane. Empoli Ladies e Aquila Montevarchi, partita di calcio in rosa

L’ASD Atletico Levane Leona ha messo a punto un intenso programma di eventi che si svolgeranno presso lo stadio comunale di Levane durante i fine settimana del prossimo mese di settembre. Il clou è previsto con la partita di calcio amichevole del 6 ottobre tra Nazionale Italiana Attori Comici di Zelig/Colorado e Made in Sud contro una selezione mista di forze di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

La prima manifestazione si svolgerà il primo settembre alle ore 18 presso lo stadio comunale di Levane. Questa partita di calcio fa parte di un trittico di amichevoli che vedrà partecipare alcune tra le più importanti società sportive della Toscana di calcio femminile e vedrà di fronte Empoli Ladies e Aquila Montevarchi.

Sarà l’occasione per festeggiare la promozione delle ragazze montevarchine in un incontro di calcio che le vedrà contrapposte ad una delle squadre più blasonate della nostra regione, per cui l’invito è rivolto a tutti i tifosi di calcio che avranno l’opportunità di vedere uno stupendo spettacolo di sport nel contesto di un movimento calcistico, quello femminile appunto, in grande evoluzione sia sotto l’aspetto organizzativo che qualitativo.

Gli altri eventi di questo trittico denominato “Settembre Woman” si svolgeranno nei week end del 15 settembre e del 29 settembre.