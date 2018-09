Serie C, slitta anche la prima giornata. Probabile inizio il 18 settembre e sei turni infrasettimanali

La Lega Pro attende la decisione del Collegio di Garanzia del Coni per dare il via alla composizione dei calendari. Almeno è questo ciò che emerge dalle parole di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, che ha rilasciato un’intervista a TuttoC.

“Subito dopo la decisione del collegio di garanzia del Coni sui ripescaggi, creeremo i gironi e i calendari. Se ci saranno 4-5 giorni di tempo, quindi se la decisione arriverà all’inizio della prossima settimana, faremo partire il campionato nel weekend successivo, tra sabato 15 e più probabilmente domenica 16. Altrimenti il primo turno slitterà, forse in notturna, tra martedì 18 e mercoledì 19. Non escludo che, in caso di accoppiamenti geografici favorevoli e col pieno spirito collaborativo delle società, di avere alcune gare già domenica 16 e le altre nei due o tre giorni successivi. Tutto questo affinché nel weekend del 22-23 si possa tenere la seconda giornata di campionato”.

Per rispettare le date di scadenza del torneo e salvaguardare l’inizio dei play-off, ci saranno diversi turni infrasettimanali. Il campionato di serie C, come gli sportivi ricorderanno, avrebbe dovuto iniziare il 26 agosto.

”Nel caso di gironi a 20 squadre potremmo avere 5-6 turni infrasettimanali più, magari, un turno a Santo Stefano. Prima però dobbiamo scoprire quanti saranno i club che prenderanno parte al campionato di serie C. La compilazione dei calendari? L’avremmo voluta svolgere a Roma: sarebbe stata bellissima. Invece per l’ennesima volta la serie C subisce le decisioni altrui, anche da parte di chi pensava che la scelta di una Lega non avrebbe avuto ripercussioni sulle altre, e sarà costretta ad annullare la cerimonia. Quindi i sorteggi si svolgeranno a Firenze, la sera stessa in cui il Coni scioglierà le riserve sui ripescaggi. I consiglieri della Lega Pro sono già stati allertati, sanno che potrebbe capitare in qualsiasi giorno della prossima settimana. Proveremo a fare tutto in tempi record”.

