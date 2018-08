Le previsioni del presidente amaranto Giorgio La Cava si sono rivelate esatte. Il campionato di serie C prenderà il via tra il 15 e il 16 di settembre. I calendari verranno ufficializzati sabato 8 settembre.

Sono queste le principali novità emerse durante il consiglio direttivo della Lega a cui ha preso parte anche Giorgio La Cava per l’Arezzo.

La cerimonia per la compilazione dei calendari è fissata per sabato 8 settembre alle 18. il giorno successivo alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sui ripescaggi in B. Il campionato inizierà il 15 e il 16 settembre. Un ulteriore rinvio rispetto a quanto preventivato pochi giorni fa quando il 2 settembre era stato indicato come la data del possibile inizio.

Giorgio La Cava era a Roma insieme al segretario dell’Arezzo, Gianluca Zinci.

“I presidenti sono concordi sulla linea da seguire – ha detto il numero uno dell’Arezzo all’uscita dal consiglio – hanno parlato i presidenti delle società di serie C che ambiscono al ripescaggio. Personalmente li capisco: hanno depositato le fideiussioni per l’iscrizione alla B e alla C. Fossi al loro posto anche io fare di tutto per entrare nella categoria superiore. Aspettiamo adesso il 7 settembre poi finalmente saremo a un passo dall’esordio in campionato. Resterà poi da capire quando verranno disputati i turni infrasettimanali. La squadra si sta allenando da metà luglio, praticamente quando scenderemo in campo per la prima di campionato saremo al secondo mese di allenamento…”.

