Secondo trofeo Mecenate: Volley Arezzo Sir Safety Perugia Monnalisa e Sansepolcro si sfidano

La dirigenza del Volley Arezzo ha organizzato, per il secondo anno, per preparare al meglio suoi ragazzi in vista del campionato di Serie C il Trofeo Mecenate.

“Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie C Regionale e dobbiamo arrivare preparati a quello che si preannuncia un campionato difficilissimo – afferma Caleri head coach della prima squadra amaranto – nessuna squadra si presenta ai blocchi di partenza come strafavorita e questo significa che ogni partita sarà una battaglia pallone dopo pallone. Abbiamo invitato al Trofeo Mecenate formazioni di società con cui collaboriamo o abbiamo comunque splendidi rapporti. Abbiamo ospiti da la Sir Safety Perugia: fucina giovanile della formazione di Bernardi fresca di Triplete, alla New Volley Borgo Sansepolcro: che ha disputato anche nella stagione passata i play-off per la promozione nel campionato Umbro e la Monnalisa Savinese: formazione del Nostro girone che sta lavorando molto bene a livello giovanile. Sarà una bella giornata di sport in cui potrò testare la condizione dei ragazzi e potrò provare schemi e formazioni così da trovare gli equilibri giusti. Abbiamo anche altre amichevoli in programma: contro la Cortonese di Coach Pareti faremo due allenamenti gemellati e sto lavorando per fissare un’altra occasione per i miei ragazzi di trovare feeling. Abbiamo ancora molto da lavorare ma stiamo faticando tanto e questo porterà i suoi frutti. Avanti Tutta”.