Scuola Basket Arezzo, si fa sul serio. Scatta la Coppa di Serie C: arriva il Valdisieve

Archiviate le due amichevoli contro Agliana e Fides Montevarchi, l’Amen Scuola Basket Arezzo si presenta ai nastri di partenza della Coppa di Serie C con il chiaro intento di continuare il processo di preparazione al Campionato confrontandosi con formazioni di categorie superiori in partite ufficiali. Sabato 8 Settembre alle ore 18.15 la SBA ospiterà il Basket Valdisieve, reduce lo scorso anno da un ottimo campionato di C Gold, arbitri dell’incontro saranno i Sigg.ri Fabbri di Cecina (LI) e Giustarini di Grosseto. Sarà l’occasione per lo staff tecnico amaranto per dare spazio a tutti i propri effettivi, anche ai più giovani per dargli minuti di esperienza in campo che potranno tornare utili durante la stagione. Nell’altra sfida del girone F della Coppa di Serie C, la Synergy Basket Valdarno ospiterà il Colle Basket, la formula di questa competizione prevede che le quattro squadre del raggruppamento si incontrino in gare di sola andata con la prima classificata promossa alla fase successiva.

Intanto a seguito dell’ottimo riscontro ottenuto proseguiranno anche la prossima settimana le prove gratuite per il settore Minibasket Nova Verta SBA, le porte dell’area sportiva del Palasport Estra si apriranno per tutti i miniatleti che vorranno avvicinarsi per la prima volta al mondo del basket, tutte le informazioni sull’Open Week sono consultabili sul sito internet ufficiale della Scuola Basket Arezzo www.sba-arezzo.it.