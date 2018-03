Scherma, ad Arezzo la terza prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi

I prossimi 7/8 Aprile, il Circolo Schermistico Aretino organizzerà la 3° prova Interregionale Toscana, Marche, Umbria del Gran Premio Giovanissimi Under 14 di Fioretto, Spada e Sciabola valida per la qualificazione ai Campionati Italiani che vedrà in pedana oltre 500 schermitori.

La manifestazione, ad ingresso libero, si svolgerà dalle 9 alle 18 presso il “Palasport Mario D’Agata” (Le Caselle).

Nel pomeriggio di sabato 7 Aprile è prevista anche un’esibizione di scherma in carrozzina degli atleti della nuova sezione paralimpica del Circolo Schermistico Aretino.

Per informazioni: http://www.arezzoscherma.com, https://www.facebook.com/circoloschermisticoaretino/?ref=bookmarks