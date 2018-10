Santa Firmina, un fine settimana ricco di gol e vittorie

Un fine settimana ricco di gol e vittorie importanti nei derby per il Santa Firmina.

La prima squadra torna dalla trasferta in casa della Monterchiese Ercolana con in pareggio per 2-2. Di Cini e Del Pace le marcature gialloverdi. Prossimo impegno in casacontro il Pieve al Toppo.

La Juniores riprende subito il cammino andando a vincere 7-1 in casa contro l’Etruria Capolona. Tripletta per Buliuta e Pagano, un gol per Bresciani. Adesso testa alla trasferta in casa dell’Arno Castiglioni Laterina per tenere il passo delle prime.

Gli Allievi Regionali grazie a Nocenti vincono il derby in casa dell’Olmoponte con una rete allo scadere. Tre punti importanti in attesa di affrontare la Settignanese.

Gli Allievi B mettono asegno un’altra conquistando il derby contro l’Arezzo Football Academy per 7-0. Le reti di Garbinesi, Lodolo, la doppietta di Di Michele e la tripletta di Zuccherelli. Prossimo avversario la Petrarca Calcio tra le mura amiche.

I Giovanissimi Regionali di Alessandro Mariottini stendono per 2-0 la Nuova Novoli con gol di Menchetti e Caneschi. Prossimo impegno in casa dell’Isolotto, formazione che un punto in classifica.

I Giovanissimi B con un gol di Tacchini e la doppiettadi Meucci espugnano il campo del Casentino Academy. Prossimo impegno in casa contro la Tuscar per un derby a tinte gialloverdi.

Gli Esordienti (2006) pareggiano per 0-0 con il Capolona Quarata al termine dei tre tempi. Agli shoot out però una maggiore precisione permette ai baby gialloverdi di guadagnare la vittoria al termine di un’ottima prova con almeno 5 nitide occasioni a favore e altrettanti pali.

Gli Esordienti 2007 cadono di misura 2007 sul proprio terreno di gioco contro il Subbiano con i punteggi di 1-1, 0-0 e 1-2.

