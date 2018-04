Sansepolcro, la juniores conquista la qualificazione ai playoff

La Juniores Nazionale di mister Maurizio Falcinelli ha matematicamente conquistato il secondo piazzamento in graduatoria pareggiando sul campo del Castelfidardo per 1-1. Primo tempo abbastanza equilibrato con i biturgensi che hanno sfiorato il vantaggio in particolare in un’occasione, quando un pallonetto di Giuseppe Carbonaro è stato salvato sulla linea da un difensore “Marchigiano”. Nella ripresa, al minuto numero ’69, il vantaggio del Sansepolcro con Carbonaro che ha depositato in rete un bel cross di Giacomo Rocchini. Quando i bianconeri sembravano controllare bene la gara, la formazione locale ha sfruttato una bella sortita offensiva portando il risultato sul pari. Nel finale doppia occasione per il Sansepolcro con Rocchini che è stato murato dall’ottimo portiere del Castelfidardo, il quale ha tenuto la partita in parità sino al termine. Con questo punto i ragazzi di mister Falcinelli si trovano a più 5 sulla terza ad una giornata dalla fine. La classifica proietta la Vis Pesaro terza ad una sola distanza da Castelfidardo e Recanatese, con quest’ultimi che saranno i prossimi avversari del Sansepolcro: con una vittoria i biturgensi si guadagnerebbero direttamente la qualificazione per la finale del playoff, condannando la Recanatese, vista la distanza superiore agli 8 punti tra la seconda e la quinta, citata nel regolamento.

Nel fine settimana, dopo la sosta di Pasqua, tornano in campo tutte le squadre giovanili: la Juniores ospiterà la Recanatese Sabato alle 16; domenica mattina, alle 10.30, gli Allievi riceveranno il Foligno mentre i Giovanissimi Regionali giocheranno in trasferta il derby con il Castello Calcio; per i Giovanissimi Sperimentali la data rimane in sospeso in quanto il calendario prevede una concomitanza con il campionato Juniores.