Samp-Fiorentina rinviata a settembre, salva l’amichevole con l’Arezzo. Già aperta la prevendita

Avrebbe potuto essere annullata l’amichevole con l’Arezzo se la Lega avesse deciso di recuperare la prima di campionato di Serie A tra Samp e Fiorentina, prevista per questo weekend e rimandata per la tragedia di Genova, mercoledì 22 agosto. Alla fine il recupero è stato fissato per mercoledì 19 settembre e il match tra amaranto e viola al Comunale si svolgerà, come già annunciato, mercoledì 22 agosto alle ore 21.

Da ieri alle 18 è attiva la prevendita on line sul circuito www.listicket.com.

La prevendita – spiega una nota dell’Arezzo – sarà attiva anche all’interno della sala stampa dello stadio “Città di Arezzo” lunedì e martedì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19:30; mercoledì dalle ore 10 alle 13 sempre in sala stampa e dalle 15:30 in poi al botteghino sito all’inizio di Viale Gramsci. Gli under 10 potranno accedere allo Stadio “Città di Arezzo” gratuitamente e senza biglietto, ma contestualmente non avranno diritto a nessun posto numerato. Per gli under 10 sarà possibile avere un posto numerato solo recandosi al botteghino munendosi di biglietto cartaceo, con il costo che rimarrà gratuito. Per avere il biglietto cartaceo per gli under 10 e per gli invalidi (insieme al ridotto accompagnatori) sarà necessario recarsi esclusivamente presso la biglietteria gestita dalla Società Sportiva Arezzo allo stadio.