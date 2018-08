Saione Pallavolo, Michele Morelli confermato alla guida della prima squadra

È finalmente iniziata l’attività sportiva 2018/19 del Saione Pallavolo. In seguito ai positivi risultati ottenuti nella stagione conclusa nel giugno scorso, non mancano le conferme nello staff tecnico gialloblù. La prima squadra, reduce da una splendida vittoria del campionato 2017/18 con conseguente promozione in categoria superiore, sarà ancora magistralmente condotta dal capo allenatore Michele Morelli, che oltre alla scontata conferma del bravissimo preparatore atletico Marco Benini, potrà contare sull’apporto di Claudio Zingherini in qualità di assistente allenatore. Il rooster della prima squadra si fonderà su gran parte dell’organico che ha vinto lo scorso campionato, al quale si aggiungeranno innesti di ottime atlete, che a breve verranno presentate.

La squadra Under 18 è stata affidata a Mimmo Manfredonia, che dopo tanti anni è tornato ad allenare in casa gialloblù ove ha mosso i suoi primi passi da allenatore: per il 2018/19 la società ha deciso di investire molto su questo gruppo, dal quale la dirigenza del Saione Pallavolo si aspetta grandi risultati nel rispettivo campionato giovanile, e che disputerà anche il campionato di seconda divisione per consentire una crescita esponenziale del gruppo 2001/2.

La squadra Under 16 si presenterà al campionato federale con un rooster di giovanissime e promettenti atlete: la guida del gruppo è stata affidata ancora una volta a coach Mirko Morelli, che per il secondo anno consecutivo rivestirà anche il ruolo di Coordinatore Tecnico Sportivo di tutta la società gialloblù.

Per i gruppi U14 ed U13 sarà proseguito l’ottimo percorso tecnico iniziato la scorsa stagione rispettivamente da Claudio Zingherini e da Michele Morelli, mentre l’ultima squadra che inizierà l’attività sarà l’Under 12.

Il coordinatore Tecnico sportivo Mirko Morelli: “in totale accordo con la dirigenza del Saione Pallavolo abbiamo programmato la stagione con largo anticipo, e tutti i gruppi sportivi conoscevano programmi e tecnici già da fine giugno. Ciò ci ha consentito anche quest’anno di presentarci ai nastri di partenza senza problematiche. Il progetto tecnico che è stato impostato la scorsa stagione proseguirà anche nel 2018/19 con un coordinamento concreto ed effettivo che curerò personalmente. Sono molto contento di poter continuare a contare sull’apporto di tecnici altamente qualificati e professionali, con i quali lo scorso anno abbiamo lavorato in totale sintonia e massima collaborazione: nello staff tecnico gialloblù si è aggiunto coach Manfredonia, che darà sicuramente un grande impulso all’ottimo gruppo delle atlete 2001/2 dalle quali personalmente mi aspetto una stagione di livello. In questi primi giorni di attività registriamo un notevole interessamento per nuove iscrizioni: ciò ci rende orgogliosi ed anche ottimisti per il futuro del Saione Pallavolo che è tornato ad essere una realtà importante della pallavolo aretina”.