Ricorso al Tar per la B: Pro Vercelli, Novara e Siena non giocano

Nonostante il parere del Collegio di Garanzia la battaglia per la B sembra destinata a non finire. In settimana seppur senza il voto unanime il collegio aveva respinto la richiesta di Novara, Catania, Pro Vercelli, Siena e Ternana che speravano nella riapertura delle porte per la B. Niente da fare con la serie C che dopo aver appreso la notizia ha formato i gironi e ufficializzato i calendari.

La battaglia però non è finita. La Pro Vercelli, assistita dai legali Di Cintio e Tortorella, ha depositato il proprio ricorso al TAR. La data della discussione è il 9 ottobre. Da qui la decisione di sospendere gli incontri della prima giornata che avrebbero coinvolto Ternana, Catania, Pro Vercelli, Siena e Novara che quindi non scenderanno in campo. Ma potrebbero saltare anche altre partite da qui al 9 come ha detto il presidente Gravina a TuttoC.

A questo punto potrebbe essere a rischio la partita tra Arezzo e Pro Vercelli, da recuperare se così sarà con un ulteriore turno infrasettimanale. Gli amaranto domenica 23 settembre dovrebbero esordire in casa ma il possibile stop potrebbe portare come prima sfida in casa quella del 30 settembre contro l’Arzachena. In mezzo la trasferta del 26 a Pisa.

