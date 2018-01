Rassina si impone sulla Poliziana nell’ultima giornata del girone d’andata

E’ terminato ieri il girone d’andata con una netta affermazione casalinga della squadra allenata da Marcello Certini. Un risultato che

la dice tutta sull’andamento della partita che è stata completamente in discesa per la matricola casentinese. Primo tempo nel quale il Rassina non riesce a sbloccare il risultato, anche se a onor del vero dominato per tutti i 45 minuti, mentre nel secondo tempo la formazione biancoverde va a segno per ben tre volte con una doppietta di Marco Castri subentrato nel secondo tempo a Alessandro Borghesi. Il Rassina con la vittoria di ieri sigla il settimo risultato utile consecutivo chiudendo il girone di andata al terzo posto in classifica con 26 punti all’attivo. Veniamo ai dettagli della partita. Al 5′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla va nei piedi di Tenti che calcia frettolosamente fuori. Al 20′ lancio di Paggetti per i piedi di Terrazzi che da buona distanza mette a lato di poco. Al 34′ calcio di punizione per il Rassina, s’incarica del tiro Michele Terrazzi che manda sopra l’incrocio dei pali di pochissimo. Al 42′ calcio di punizione per la Poliziana per fallo di mano di un difensore del Rassina al limite dell’aria di rigore s’incarica del tiro Casini Andrea che spara alto sopra la traversa. Inizia il secondo tempo con il Rassina che cambia modulo e marcia al 1′ Ristori davanti al portiere calcia alto di poco.

AL 2′ Castri, dopo un batti e ribatti con la difesa Poliziana mette alle spalle dell’incolpevole Figuretti e sigla l’ 1 – 0. All’8′ sugli

sviluppi di un calcio d’angolo sempre Castri di testa sigla il secondo gol per il Rassina e la sua doppietta giornaliera. Al 20′ sempre Castri scatenato sfiora il suo terzo gol personale colpendo la traversa esterna. Al 25′ è Monticini ad andare vicino al terzo gol della

giornata, ma anche a lui è il palo a dire di no. Al 27′ Castri servito da Terrazzi di testa mette fuori di poco. Al 398′ arriva il definitivo

gol del veterano della squadra Del Pasqua al volo da fuori area mette ko tutta la difesa Poliziana e l’estremo difensore Figuretti. Domenica prossima prima giornata di ritorno con il derby in casa della capolista Soci, dove il Rassina si dovrà superare per mantenere il trend positivo e rimanere nelle parti alte della classifica. Buono l’arbitraggio del signor Ammannati di Firenze.

Rassina – Poliziana 3 – 0

Marcatori: 47′ Castri – 55′ Castri – 84′ Del Pasqua (Rassina)

Queste le formazioni scese in campo:

RASSINA

De Marco, Borghesi S., Aquilano, Borghesi A.(46′ Castri), Razzoli, Ardimanni, Tenti (46′ Monticini), Vuturo (66′ Nassini), Ristori (72′

Baglioni), Terrazzi, Paggetti (78′ Del Pasqua). A Disposizione: Ibrahimovic. Allenatore Marcello CERTINI.

POLIZIANA

Figuretti, Milanesio, Giannelli, Nasorri, Grazi (57′ Neri), Buracchi, Piscitello, Anselmi (65′ Pelliccione), Casini A., Casini J., Benigni. A

disposizione: Casini E., Acatullo, Baldoni, Pili. Allenatore BINDI

Giacomo.

Arbitro Davide Ammannati della sezione di Firenze.