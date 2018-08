Quanti successi per gli atleti di Vittorio Polvani. Monica Testi vince la 100 chilometri di Asolo

In attesa dei prossimi impegni autunnali e dell’imminente Lupa Urban Trail di Castiglion Fiorentino (ultra maratona di 8 ore lungo i vicoli del borgo chianino) gli atleti allenati da Vittorio Polvani continuano ad ottenere importanti riconoscimenti.

Nel weekend del 14/15 luglio Monica Testa ha vinto la 100 km di Asolo, prestigiosa corsa in salita, quest’anno resa ancor più dura da condizioni atmosferiche estreme. L’ultramaratoneta di Salsomaggiore Terme, allenata da oltre un anno da Polvani, è riuscita ad imporsi in 10 ore e 48 minuti, battendo con un’ora di vantaggio Silvia Bazzana e Francesca Ferraro.

Il lavoro svolto da Polvani continua a produrre risultati in tanti ambiti: dalle corse più brevi (titolo italiano e toscano di categoria in corsa in salita per Giovanni Fortunati) ad ottimi piazzamenti in ultra maratone e ultra trail, dalla preparazione di molti ragazzi in ottica del Bravio delle Botti di Montepulciano alla soddisfazione di veder crescere ulteriormente ex atlete sia nel nuoto che nella maratona (vedi la partecipazione di Laura Gotti al campionato europeo di Berlino).

Dunque un bilancio ancora una volta più che positivo per la polisportiva “Mondo Poli” di Castiglion Fiorentino che continua incessantemente il proprio lavoro dedicato a chiunque: dai bambini del “dopo scuola” a sportivi senza escludere chiunque desideri solamente star bene fisicamente e mentalmente.