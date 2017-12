Prove di 4-4-2 in vista della Giana. Pavanel tiene alta la concentrazione

Prove di 4-4-2 per l’Arezzo sul campo del Buonconte da Montefeltro. Massimo Pavanel ha diretto la seduta di allenamento incentrando il lavoro su esercitazione tecnico-tattiche. Presente al campo il direttore sportivo Piero Di Iorio. Una serie di partitelle su campo ridotto con tema il 4-4-2 che con molta probabilità sarà utilizzato contro la Giana Erminio.

Davvero lungo e corposo l’elenco degli assenti. Alla seduta non hanno preso parte i vari Varga, Criscuolo, Talarico, Yebli, Cenetti e Cellini. Tra l’altro va detto che per Cenetti ad ogni modo sarà impossibile prendere parte alla gara di sabato dovendo scontare la seconda delle due giornate di squalifica.

Per lo stesso motivo in panchina andrà ancora una volta Elvis Abbruscato. Stando a quanto visto in campo la formazione titolare dovrebbe prevedere Luciani, Muscat, Rinaldi e Sabatino in difesa. Mediana con D’Ursi esterno destro, Corradi a sinistra e la coppia De Feudis-Foglia al centro. In attacco Moscardelli insieme a Cutolo.

Domani rifinitura a porte chiuse all’interno del Comunale. Intanto ha preso il via la prevendita per la gara di sabato.

I biglietti sono acquistabili direttamente dal sito ufficiale del nostro partner rivenditore www.listicket.com, ricercando l’evento desiderato e proseguendo nell’acquisto online, che permetterà così di evitare le consuete lunghe file ai botteghini.

Il Tabacchi di Piazza San Donato (prevendita) nei prossimi giorni osserverà i seguenti orari:

mercoledì 27/12/2017 dalle 9 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 19:30

giovedì 28/12/2017 dalle 9 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 19:30

venerdì 29/12/2017 dalle 9 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19:30

sabato 30/12/2017 dalle ore 9:30 alle 12:30

La biglietteria centrale aprirà il giorno della gara dalle 11:30 in poi.

Questi i prezzi dei tagliandi:

Curva Sud: intero € 12 (biglietteria) – intero € 10 (online e prevendita)

Tribuna laterale: intero € 22 (biglietteria) – intero € 20 (online e prevendita)

Tribuna centrale: intero € 33 (biglietteria) – intero € 30 (online e prevendita)

Centralissima: intero € 45 (biglietteria) – intero € 40 (online e prevendita)

Curva Nord (ospiti): intero 10 € (online e prevendita)

Under 18: ridotto su tutti i settori eccetto la Curva

Under 10/Accompagnatori invalidi: biglietto unico € 2

L’Us Arezzo comunica che l’ingresso per gli invalidi (100%) è completamente gratuito.

Twitter @MatteoMarzotti