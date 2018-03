Tutto pronto per la quinta edizione del “Trail delle Valli Etrusche”, manifestazione di corsa in natura e montagna che si svolgerà domenica 8 aprile lungo i sentieri del comprensorio dell’Alta Sant’Egidio tra i comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona. La manifestazione è ormai diventata appuntamento fisso del calendario Ultra Trail italiano e anche quest’anno sono previsti ai nastri di partenza grandi specialisti come lo spagnolo Jesus Fraile Gimenez, Emanuele Ludovisi, Luca Balducci e il castiglionese nonché campione in carica Edimaro Donnini. Le distanze in programma sono tre: 50 km (dislivello positivo di 2700 metri), 33 km (1500 D+) e 13 km (500 D+) con partenza dalla Polisportiva di Montecchio Vesponi (ore 7 per l’ultra trail, ore 9 per le altre due gare) ed arrivo al suggestivo Castello.

Il “Trail delle Valli Etrusche” è organizzato dall’A.S.D. Trail Running Project in collaborazione con la Polisportiva Montecchio Vesponi, con il patrocinio della UISP e fa parte del circuito “Valli aretine Trail cup 2018” che comprende altri eventi come il “Trail del Falterona” (campionato nazionale UISP e Trofeo delle Regioni), il “Trail del Pratomagno” ed il “Michelangelo Trail”. Ricordiamo infine che ci sarà tempo fino al 4 aprile per iscriversi Online o presso il negozio Alpstation di Arezzo anche se poi si potranno fare in loco sabato 7 aprile dalle 16 alle 19 e la domenica mattina fino ad un’ora prima delle gare.