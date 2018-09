Tutto pronto per la 49°Ruota d’Oro, 87° Gran Premio Festa del Perdono

Manca ormai poco al grande appuntamento della 49° Ruota d’Oro – 87° Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale organizzata dal Gs Castelfranco in collaborazione con la ProLoco di Terranuova Bracciolini e riservata alla categoria under23 in programma il prossimo 25 settembre a Terranuova Bracciolini. In attesa dell’evento che richiamerà al via i migliori under23 a livello nazionale ed internazionale a pochi giorni dal Campionato del Mondo, gli organizzatori presenteranno tutti i dettagli dell’iniziativa domani, giovedì 13, alle ore 21.15 sala consiliare di Terranuova Bracciolini.

Sarà l’occasione non solo per scoprire le novità, i team partecipanti ed ulteriori dettagli in vista dell’atteso appuntamento del 25 settembre ma anche per rivivere le emozioni della passata edizione che vide il successo dell’argentino Tivani.

A trionfare durante la 48° Ruota d’Oro – 86° Gran Premio Festa del Perdono, dedicata a Leonetto Fratini, storico presidente del comitato organizzatore scomparso, fu proprio il campione argentino Nicolas Tivani della Unieuro Trevigiani. Tivani ha battuto in uno sprint a sei i compagni di fuga con i quali si era involato sullo strappo della Cicogna a circa sette chilometri dall’arrivo. Seconda posizione per Filippo Rocchetti della Zalf Euromobil, terzo Luca Raggio della Viris Maserati.