Tutto pronto per la 31ª edizione della Notturna Città di Sansepolcro

Ultimi preparativi in vista della 31ª Notturna Città di Sansepolcro, la celebre corsa podistica organizzata dall’Atletica Avis Sansepolcro, in programma sabato 16 giugno sulle strade del centro storico biturgense. L’appuntamento di quest’anno presenta importanti novità sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto concerne il percorso vero e proprio.

“La novità principale riguarderà la partenza unica per tutte le categorie, prevista per le ore 21:00 – Spiega il presidente dell’Atletica Avis Nicola Gregori – Tutti i partecipanti dovranno completare i 4 giri del nuovo percorso al fine di raggiungere la distanza di 10 chilometri omologati FIDAL. Gli atleti potranno usufruire del servizio spogliatoio e docce, ubicato alla palestra Giovagnoli. La gara premierà i primi dieci arrivati per ciascuna delle 13 categorie maschili e femminili. Particolarmente ricco anche il pacco gara grazie al supporto dello sponsor Buitoni. Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale alle società con più di 20 preiscritti, poiché da sempre lo spirito della Notturna vuole essere quello della massima partecipazione e condivisione. La serata comprenderà infine il pasta party offerto da Avis Donatori Sangue, che ringraziamo per l’importante sostegno.”

“Per il secondo anno consecutivo la Notturna fa parte del circuito Grand Prix Altotevere, e per la prima volta anche del circuito ufficiale della FIDAL Toscana “Run 10km” che comprende sette gare storiche in tutto il territorio regionale – spiega Giuliano Del Teglia del direttivo Atletica Avis – questo è l’elemento che ha scaturito una serie di importanti novità al fine di omologare il percorso alle direttive richieste. Rispetto alle edizioni precedenti, il percorso sarà dunque più fluido e meno tortuoso in modo da garantire prestazioni più incisive degli atleti. Tutto questo, coinvolgendo esclusivamente il centro storico e mantenendo pertanto le sue peculiarità.”

“Negli anni questa gara ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra gli eventi sportivi della nostra vallata – dichiara il delegato biturgense allo Sport Lorenzo Moretti – siamo felici che la Notturna, con le sue particolarità e la sua bellezza, abbia saputo progressivamente alzare l’asticella arrivando ad essere inserita nel calendario delle principali manifestazioni podistiche della Toscana. Ringraziamo l’Atletica Avis per l’impegno e la professionalità con cui da anni portano avanti il messaggio e i valori dell’atletica leggera a Sansepolcro. Siamo certi che l’edizione di quest’anno sarà un vero spettacolo.”