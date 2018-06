Tutto pronto per il 6° trofeo Fratres città di Anghiari

Domenica 1 luglio si svolgerà la 6° edizione del Trofeo Fratres Città di Anghiari, importante corsa podistica organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari come sempre inserita all’interno della Festa Estiva del Donatore (giunta quest’anno alla 20° edizione).

La manifestazione coinvolgerà gli sportivi di tutte le età che vorranno misurarsi con sé stessi e che vorranno vivere una mattinata intensa ed emozionante all’insegna del grande podismo. Il via delle competizioni alle ore 9:00 con la partenza della prova riservata agli adulti che si svolgerà come da tradizione sulla distanza di 11 chilometri. A seguire le premiazioni e in conclusione le gare riservate alle varie categorie giovanili. Il centro nevralgico del 6° Trofeo Fratres Città di Anghiari sarà Piazza Baldaccio, luogo come sempre designato quale sede di partenza e di arrivo di tutte le competizioni. Gli adulti (maschi e femmine) si cimenteranno nel classico “Circuito dei Mulini” che si svilupperà sull’affascinante Piana della Battaglia prima di riportare gli atleti nel centro storico affrontando un tratto di salita e passando poi per la caratteristica strada che costeggia le Mura Antiche.

Così come nelle ultime tre edizioni il servizio di cronometraggio che verrà effettuato con il chip elettronico ed il tempo dei protagonisti arriverà in tempo reale e preciso al millesimo. Il Trofeo Fratres Città di Anghiari è inserito all’interno del Gp Altotevere e vedrà ai nastri di partenza tutti i migliori podisti del territorio. In programma come sempre anche la camminata non competitiva che avrà luogo sulla distanza di 4 chilometri e che sarà quest’anno ancora più partecipata considerato il successo riscosso da “Su e giù per le mura – le camminate del lunedì sera”, iniziativa promossa da La Battaglia Runners (che con i Donatori di Sangue organizza il Trofeo Fratres Città di Anghiari) e dalla Palestra Activity Centre di Anghiari.

Informazioni e modalità di iscrizione nel sito www.dreamrunnes.it (forma vivamente consigliata agli atleti in modo da sveltire i tempi nel giorno di gara) o contattando i responsabili del Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari. Previsti premi per tutti gli iscritti e particolari riconoscimenti per i vincitori (assoluti e di categoria sia in campo maschile che femminile). In palio come da tradizione anche il Trofeo Adriano Giorni e il Memorial Aldo Boncompagni.

Le prime quattro edizioni del Trofeo Fratres Città di Anghiari sono state vinte da Alessandro Annetti, Alessandro Porazzini, Christian Marianelli, Attilio Niola e Lorenzo Vergni, tutti nomi di assoluto prestigio nel panorama podistico locale. Tra le donne invece dopo il tris consecutivo di Paola Garinei è arrivato il bis di Roberta Belardinelli.

Giusto ricordare le finalità della giornata organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari che nel 2016 festeggia il suo 42° anno di vita e che da anni svolge una fondamentale opera di sensibilizzazione in merito alla donazione del sangue. Come recitano gli slogan “Anche il tuo dono è prezioso – Unisciti a noi” e “Una stilla del tuo sangue per un palpito del tuo cuore”. In Piazza Baldaccio si terrà anche la campagna “Prevenzione è vita”, in cui verranno gratuitamente misurate glicemia, colesterolo e pressione del sangue. Come da tradizione l’incasso della gara verrà devoluto alla Caritas Parrocchiale..