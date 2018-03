Principio di ipotermia dopo una caduta in bici. Brutta avventura per Elvis Abbruscato

“Me la sono vista brutta“. Abbruscato racconta così la sua disavventura in sella alla propria mountain bike. L’ex bomber amaranto, oggi allenatore in seconda del Cavallino, ha rischiato grosso due giorni fa quando in sella alla sua bici si trovava nei pressi della Rassinata.

Abbruscato in seguito ad una sbandata è caduto in una pozza d’acqua. Complice il vento e la basse temperature del pomeriggio il freddo ha iniziato a farsi sentire a cominciare dalle mani. Un vero e proprio principio di ipotermia che ha portato il vice di Massimo Pavanel a cercare aiuto. Per fortuna una delle poche case della zona era abitata.

Il padrone di casa, come raccontato da Abbruscato è un appassionato di mountain bike ed è capito immediatamente la situazione, come riportato anche da Teletruria. Ha offerto riparo all’allenatore in seconda dell’Arezzo. Una doccia calda e una tisana oltre ad un passaggio verso Arezzo.

“La caduta non ha avuto conseguenze – spiega Abbruscato – di certo ho imparato che se decidi di fare certe escursioni non devi mai essere solo“.

Twitter @MatteoMarzotti