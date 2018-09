I primi allenamenti a Le Caselle. L’Arezzo torna in città

La ripresa degli amaranto è in calendario domani alle 17. A cambiare non è l’orario ma la sede che ospiterà la seduta di lavoro dell’Arezzo. Dopo aver utilizzato il campo di Palazzo del Pero dal termine del ritiro, il Cavallino tornerà a in città.

Sarà l’impianto sportivo de Le Caselle ad ospitare nuovamente la prima squadra. Un rientro che segue alla notizia di pochi giorni fa in merito all’agibilità della tribuna.

L’Arezzo potrà tornare ad allenarsi in via Darwin e i tifosi potranno accomodarsi in tribuna per assistere domani e mercoledì alla seduta in calendario alle 17. Giovedì poi spazio all’amichevole con l’Empoli mentre venerdì nuova seduta a Le Caselle.

Da stabilire il calendario di lavoro per il fine settimana. L’Arezzo tenterà di organizzare un test amichevole.

