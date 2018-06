Porta Sant’Andrea: grande successo per la IV° edizione del “Memorial Carlo Fardelli”

“Di corsa verso la giostra”. Questo è il modo con cui Porta sant’Andrea ha dato il via alla Settimana del Quartierista e lo ha fatto registrando subito un grande successo con la IV° edizione del “MEMORIAL CARLO FADELLI”, la corsa podistica intitolata alla memoria di Carlo, capitano vittorioso e uomo di sport e podista, organizzata in collaborazione con la società sportiva Atletica Sestini-Fiamme Verdi.

La gara era valevole come settima tappa del “Tuscany Run Ten 2018”, circuito di corse podistiche che si snodano nella province di Arezzo e Siena.

Alla partenza si sono presentati oltre trecento atleti giunti da tutta la provincia, molte le società che hanno preso parte alla corsa. Una bellissima serata di sport, un colpo d’occhio suggestivo quello offerto dal colorato gruppo di runners che si sono sfidati lungo il percorso di 7,5 Km nelle strade del centro storico di Arezzo.

Un evento, il “Memorial Carlo Fardelli” che, nato da una scommessa di alcuni quartieristi, è diventato in soli quattro anni una manifestazione di assoluto richiamo, capace di attrarre un numero crescente di partecipanti e di organizzatori, degna per caratteristiche tecniche, organizzative nonché per i servizi offerti agli iscritti di essere inserita a tutti gli effetti tra i più attesi eventi podistici della provincia.

“Siamo molto soddisfatti del successo registrato anche quest’anno dall’evento, che per altro segue quello di “Metti in Piazza lo Sport” di poche settimane fa – ha dichiarato il rettore Maurizio Carboni, che poi ha proseguito – la dirigenza è molto soddisfatta del lavoro e del progetto portato avanti in questi anni, sullo sport ed anche in ordine ad altri momenti aggregativi di carattere culturale che rendono il Quartiere un contesto sociale poliedrico in grado di essere attivo e florido tutto l’anno in diversi settori di interesse. Ringrazio tutte le società che hanno partecipato e gli organizzatori.”

Nella categoria assoluti il migliore è stato Alessandro Annetti, della U.P. Policiano Arezzo Atletica, che si è classificato primo sul podio con il tempo di 23 minuti e 28 sec. Insieme a lui sul podio, M’Barek Mohamed (ASD Polisportiva Chianciano) e Filippo Occhiolini (Filirun Team ASD) rispettivamente secondo e terzo classificati.

Nella categoria femminile prima classificata Francesca Lentini, della GS Il Fiorino, che ha realizzato il tempo di 29 min. e 04 sec. Peruzzi Magdalena e Liberatori Francesca, entrambe della Atletica Sestini-Fiamme Verdi, si sono posizionate rispettivamente al secondo ed al terzo posto.

Nell’ambito della manifestazione si è svolta anche una sessione di allenamento alla camminata sportiva fitwalking organizzata da Roberto Duranti e Tennis Giottoa a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori.

L’appuntamento è dunque per il prossimo anno per la V° edizione del “Memorial Carlo Fardelli”.