Poppi e Strada si uniscono: nasce il Falterona Altocasentino

Come spesso accaduto nelle ultime stagioni un’altra fusione si è concretizzata nel panorama dilettantistico. Poppi e Strada uniscono le forze. Le due società costruiscono una nuova società che sarà “lo sbocco” nel mondo dei dilettanti per il settore giovanile del Falterona.

La formazione gialloblù molto attiva nelle categoria giovanili potrà garantire ai propri ragazzi anche il passaggio nei dilettanti (Juniores e prima squadra). Tutto ciò è frutto della fusione di Poppi, retrocesso dalla Prima categoria, e Strada, tornato poche settimane fa in Terza.

La nuova realtà dal nome Falterona Altocasentino parteciperà al campionato di Seconda categoria. Scelto anche l’allenatore. Sarà Vinicio Dini, un passato vittorioso sulla panchina del Poppi oltre a quella del Soci. Già attivi diversi movimenti in sede di mercato per costruire la rosa.

Ma questa potrebbe non essere l’unica novità in Casentino. Voci di corridoio parlano di alcune riflessioni in seno ad altre società che potrebbero addirittura decidere si dire basta. Nei prossimi giorni sono attese novità.

Di certo la costituzione del Falterona Altocasentino porta ad un punto interrogativo per la prossima Terza categoria che ha visto la Fortis Arezzo unirsi all’Olmoponte e lo Strada al Poppi. il rischio di un campionato troppo ridotto è concreto soprattutto se non dovessero arrivare new entry.

