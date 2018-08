Polisportiva Savinese, si riparte. La prima squadra maschile in cerca di belle conferme

Il 29 agosto è la data fissata per la ripresa delle attività nel settore pallavolo della Polisportiva Savinese, che si ripresenta con rinnovato entusiasmo ai nastri di partenza della stagione sportiva 2018-2019. La prima squadra maschile, dopo l’ottimo campionato scorso di serie C regionale, chiuso al sesto posto con 40 punti all’attivo e guidata da confermato coach Alessandro Veltroni, si appresta alle gare con l’obiettivo della permanenza in categoria.

“Ci sono delle novità nel roster – annuncia il tecnico – in estate abbiamo salutato il centrale Matteo Lapucci che si è trasferito in prestito alla Sales Firenze per motivi professionali. Per sopperire alla pesante assenza di uno dei nostri migliori giocatori abbiamo puntato sulla linea verde: da una parte assicurandoci il 2001 Davide Rosati in prestito dall’Asinalonga, dall’altra promuovendo Bossolini (’01) e Milani (’02) del nostro vivaio. Nella rosa della prima squadra inseriremo anche Lodovichi (2000) e Desogus (2001) che hanno già esordito in serie C nella passata stagione. Accanto ai più giovani, lo zoccolo duro dei ragazzi più esperti che hanno dimostrato affidabilità e sui quali puntiamo molto”.

Nello staff tecnico della prima squadra Valentina Tavanti svolgerà il ruolo di secondo allenatore. La Polisportiva abbraccia anche Marika Guerri, che approda in biancoblù e sarà al timone dell’Under 16, Under 14 e Under 13 maschili, coadiuvata dal vice Marco Cocci. Alla coppia Sandra Polvanesi-Elia Bracciali il compito di guidare il settore femminile, come al solito numeroso con i campionati provinciali di prima e seconda divisione e tutto il settore giovanile.

“Uno sforzo come al solito notevole da parte della società e del direttivo – sottolinea il presidente Massimo Tiezzi – che non sarebbe possibile senza i nostri preziosi sponsor, a cominciare da Monnalisa, Oleificio Morettini, Italcatene, Salumeria di Monte San Savino, Banca Popolare di Cortona. Vorrei ricordare inoltre che sono aperte le iscrizioni per la scuola di pallavolo; chiunque voglia provare questo bellissimo gioco può contattare i numeri 3928351205 (Sandra), 3495584537 (Antonio), 3357286345 (Massimo), oppure scrivere alla pagina Facebook della Polisportiva Savinese”.