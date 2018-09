Podismo, quattro gare in una settimana per il circuito Grand Prix 2018

Settimana particolarmente intensa per il podismo aretino con ben quattro gare inserite nel circuito podistico del

Grand Prix 2018: si comincia mercoledi 12 settembre a Pescaiola di Arezzo con la “Corsa Record” all’interno della quale si disputa il Mennea Day, gare di metri 200 su strada dai più piccoli agli adulti per ricordare il record del mondo di Pietro Mennea.

La gara si svilupperà in via Benedetto Croce (chiusa completamente al traffico dalle ore 19 alle ore 20,30) con inizio alle ore 19,15 per poi proseguire alle ore 19,40 con la Corsa Record gara in circuito sulla distanza di km 6 circa .

Saranno presenti giovani e adulti che vorranno cimentarsi sulla distanza dei metri 200 per poi alcuni di questi partecipare alla gara in circuito. Il tutto si completerà con le premiazioni presso il negozio di articoli sportivi Record.

Giovedi 13 Settembre il Grand Prix si sposta a Montagnano per la consueta Montagnanata gara di km 7,5 anche questa in circuito nell’ambito della Sagra della Nana: ritrovo ore 19,00 presso gli stand della festa, ore 20,00 gare del settore giovanile e alle ore 20,30 Gara in Circuito per Adulti.

Domenica 16 settembre Chiusi doppio impegno per gli atleti con la gara di 18 chilometri nel giro del lago di Chiusi (con un percorso molto vario) composto di salite discese e pianura con partenza e arrivo al lago di Chiusi

Partenza ore 9,30.

Sempre domenica nel tardo pomeriggio per dare la possibilità di recuperare per coloro che nel mattino hanno corso, si correrà ad Arezzo nel parco Pertini (zona Giotto) ArezzoAbilia gara podistica di km 5 per l’integrazione di tutte le disabilità: il percorso per la maggior parte dei km all’interno del Parco con qualche divagazione nelle strade adiacenti al parco, Via degli Accolti- Viale Mecenate- Via XXV aprile .

Il ritrovo alle ore 17,00: partenza giovani alle ore 17,30 con tratti di 200 metri nei vialetti centrali del parco

Partenza adulti ore 18,00.