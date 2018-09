Podismo: doppietta di Graziani e Volpi alla corsa Record e Montagnanata

Le prime 2 gare di questa settimana intensa di podismo si sono concluse con il doppio poker per gli atleti della Polisportiva Policiano ed in particolare con Emanuele Graziani che vince nettamente la Corsa Record e la Montagnanata in campo maschile e Francesca Volpi in quello femminile.

Corsa Record

Complessivamente circa 200 atleti hanno partecipato alla 2^ edizione della Corsa Record di km 6 in cui la U.P.Policiano ha fatto poker con Graziani subito in testa mentre dietro staccati di poche decine di metri Vannuccini e Tartaglini che si sono giocati il 2° posto con la vittoria di Tartaglini su Vannuccini mentre più staccato Annetti che la spunta su Fatichenti per il 4° posto sempre in volata.

In campo femminile netta vittoria di Francesca Volpi dell’ Avis Sansepolcro che ha staccato di circa 100 metri Francesca Scarselli della Olympic Runners Lama mentre al 3° posto Nicoletta Sanarelli della podistica Il Campino che è andata molto bene pur avendo partecipato in precedenza alla gara dei metri 200 ottenendo un buon tempo.

Vittorie importanti di Enzo Cassini della Filirun Team nei Veterani su Ettore Fontani della Podistica il Campino e Gianpaolo Filauro del Parco Alpi Apuane mentre Gianmarco Scaglia del Policiano sembra imprendibile nella categoria argento vincendo sull’inossidabile Pierluigi Cucchiaini della Olympic Runners Lama e Giuseppe Lancellotti del Policiano , stessa cosa per Silvano Sguerri dell’Atl. Sestini che vince nettamente la categoria oro sul compagno di squadra Marcello Maneschi e Enzo Blasi .

Per la cronaca l’atleta Filippo Del Buono della Filirun Team ha coperto la distanza dei metri 200 con il miglior tempo 23″99 nel rettilineo di via B.Croce completamente chiuso al traffico.

Molto bene il risultato della ragazza Cicerone Giada e Nicoletta Sanarelli.

Lo svolgimento della gara nel tardo pomeriggio non ha creato disagi alla circolazione grazie alla presenza della Polizia Municipale ai numerosi volontari ed alle segnalazioni poste nel percorso.

Montagnanata

Anche a Montagnano circa 200 atleti complessivamente hanno preso parte alla 35^ edizione con un altro successo di Emanuele Graziani (che sta attraversando un periodo di forma eccellente) che nel circuito non facile di Montagnano (pianura ,salita, discesa) ha messo in difficoltà gli atleti che non hanno sulle gambe variazioni di ritmo.

Partenza subito sostenuta con la squadra del Policiano a fare il ritmo (Graziani-Tartaglini-Annetti –Vannuccini-Guidelli) ed altri componenti di società diverse come Taoos,Treve,Del Pasqua , Banelli,Mbarek.

Al 2° giro dei 4 previsti Graziani comincia a sgranare il gruppo di testa rimanendo soltanto Tartaglini che nel proseguo della gara non può fare che rallentare per mantenere la posizione mentre dietro la situazione è molto movimentata con Annetti,Taoos ,Del Pasqua,Vannuccini e la rimonta di Guidelli.

In campo femminile sembra una lotta a due fra Genziana Cenni e Lucia Checcaglini, mentre più staccata Francesca Volpi ,l’umbra Emanuela Varasano e Nicoletta Sanarelli.

Nell’ultimo giro Graziani aumenta il suo vantaggio e va a vincire sul compagno Tartaglini staccato di 30” mentre per il 3° posto sembrava potercela fare Annetti , ma nel finale una rimonta importante di Fabio Guidelli che gli soffia il 3° posto nel finale.

Nella gara femminile ultimo giro con Cenni in testa con un vantaggio di 15 metri su Checcaglini e 30 metri su Volpi , negli ultimi 300 metri succede di tutto e al traguardocon una volata incertissima la spunta Francesca Volpi che bissa il successo del giorno prima mentre seconda staccata di 2” Checcaglini e 3^ a 5” Cenni (bellissimo arrivo).

Nei veterani grande gara e grandi atleti con il senese Alessio Lachi che vince Carlini ed il 3° posto del rientrante dopo l’infortunio Basile.

Negli argento ancora successo per Gian Marco Scaglia su Cucchiarini e Barbetti mentre negli oro Silvano Sguerri vince su Fosi e Bignardi.

Nella categoria Over Femminile Lacrimini la spunta su Sassi e Liverani.

Nelle società vittoria del Policiano sulla Podistica il Campino.

Prossimi appuntamenti Domenica Mattina Lago di Chiusi km 18 e Pomeriggio ArezzoAbilia km 5 Parco Pertini.