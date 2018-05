Playout Promozione. Il Terranuova Traiana centra il traguardo della salvezza

Alle 17.52 di domenica 13 maggio il Terranuova Traiana centra il traguardo salvezza. La vittoria del gruppo, che nei momenti difficili, all’ultimo atto di una stagione tribolata, tira fuori una prestazione maiuscola tutta cuore e testa e grazie alle reti in avvio di Bettini e di Autiero nel finale coglie in dirittura di arrivo una meritata e sofferta salvezza. Nel campo sportivo di Troghi, intitolato alla memoria del mai dimenticato Peppino Impastato, il Terranuova Traiana si impone 2-0 sull’ Olimpia Palazzolo nel play-out del girone B del campionato regionale di Promozione Toscana e ottiene da peggio classificata, con un risultato su tre a disposizione, la permanenza in categoria, guadagnandosi per il terzo anno di fila il secondo torneo dilettantistico a livello regionale. Un 2018 segnato da 4 vittorie, altrettanti pareggi e 8 sconfitte nella stagione regolare che all’ epilogo regala la ciliegina sulla torta al club del presidente Mauro Vannelli. È stato il giusto finale che premia il lavoro del direttore sportivo Simone Finocchi e del team manager Massimiliano Meucci che nei momenti difficili della stagione hanno saputo fare gruppo, stringendosi attorno a mister Andrea Attili e a tutta la squadra in blocco, cogliendo grazie a questa coesione l’unica cosa che contava: la salvezza. In cronaca gli episodi decidono il match. Traversa di Guerrini dopo 9 giri di orologio, vantaggio terranuovese due minuti più tardi sugli sviluppi del primo corner della gara calciato da sinistra da Autiero, prolungato da Benedetto sul primo palo e capitalizzato da Bettini nel cuore dell’area piccola con una zampata vincente sotto misura. Per Bettini, quasi 43 primavere e non sentirle, il secondo gol stagionale. Poi un paio di veloci ripartenze biancorosse non capitalizzate a dovere, un diagonale di poco a lato di Guerrini, un episodio dubbio in area per parte nella prima frazione di gioco. Nella ripresa una clamorosa occasione fallita da Vestri in avvio a tu per tu con Romolini, poi solo Terranuova Traiana. Terranuovesi che controllano il match, rischiando in pratica nulla, determinando la doppia superiorità numerica nel finale grazie al neo entrato Tinacci, trovando l’apoteosi grazie ad un eurogol (da cineteca si sarebbe detto una volta) di Autiero che da 25 metri, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti di Bartolucci ribattuta dalla difesa fiorentina, coglie il sette alla sinistra di Poggi, andando ad incocciare di contro balzo di collo piede destro. È il suggello della gara che manda ko il Palazzolo che, dopo aver disputato da matricola una stagione regolare più che discreta, ritorna dopo un solo anno di Promozione al piano di sotto. Adesso per il club di piazza generale Coralli i meritati festeggiamenti, prima dello sciogliete le righe previsto mercoledì sera con l’ultimo allenamento della stagione, a cui seguirà nei locali dello stadio comunale Mario Matteini la rituale cena di ringraziamento. Poi dopo qualche giorno di meritato riposo si inizierà a pianificare l’anno che verrà.

Francesco Pianigiani

Il tabellino

Olimpia Palazzolo-Terranuova Traiana 0-2

OLIMPIA PALAZZOLO: Poggi, Rialti, Terilli, Tortoriello, Pasquini, Guidotti, Cassigoli (dal 33′ st Fabbri), Marzi (dal 14′ pt Celindi, dal 23’ st Ndiongue), Guerrini, Vestri, Rivelli. A disposizione: Danese, Artini, Meini, Sottili. Allenatore: Gabriele Bencivenni.

TERRANUOVA TRAIANA: Romolini, Gabriele Bencivenni, Bartolucci, Autiero, Gualdani, Bettini, Girolami (dal 28′ st Damato), Nocentini, Chisci, Benedetto, Francini (dal 20′ st Tinacci). A disposizione: Peebes, Esposito, Carnicci, Mei, Kuqi. Allenatore: Andrea Attili.

ARBITRO: Mattia Nigro di Prato, coadiuvato da Lucio Magherini di Prato e Giacomo Bianchi di Pistoia.

RETI: 11′ pt Bettini, 37′ st Autiero.

NOTE: espulsi 35′ st Tortoriello (OP) per doppia ammonizione, 38′ st Vestri (OP) per fallo da tergo. Ammoniti Pasquini e Rialti (OP), Bencivenni e Autiero (TT). Angoli 4-1 Terranuova Traiana. Recupero 1′ pt + 5′ st.