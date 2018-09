Pisa-Arezzo, così in campo. La prima volta da ex di Moscardelli

In campo sarà partita vera e anche se si parla di indifferenza è difficile restare impassibili al pensiero di ritrovare Moscardelli. Il bomber (30 gol in due stagioni in amaranto) indosserà i gradi di capitano e la maglia nerazzurra del Pisa con la quale ha già segnato 3 gol in 4 presenze.

L’Arezzo arriva al derby consapevole delle insidie dell’Arena Garibaldi e del valore di un avversario costruito dall’ex diesse Roberto Gemmi per puntare alla B.

4-3-1-2 per Dal Canto. Mancherà Belloni (squalificato), tornerà Serrotti ma il modulo non dovrebbe cambiare. In porta Pelagotti e poi Luciani, Pelagatti (a lui il compito di prendere in consegna Moscardelli), Pinto e Sala. Mediana con Foglia e il confermato Basit mentre la terza maglia spetterà a Tassi o Serrotti. Serrotti che è indiziato anche per il ruolo di trequartista alle spalle di Cutolo e Brunori in leggero vantaggio su Persano.

3-5-2 per il Pisa. Gucher, De Vitis, Di Quinzio, Lisi, Marconi, Masucci, Moscardelli. E’ lungo l’elenco dei giocatori di qualità e da tenere d’occhio tra le fila nerazzurre. Obiettivo tre punti e se possibile passi in avanti sul piano del gioco per il Pisa che arriva al derby con alcuni dubbi. In difesa ballottaggio Liotti-Meroni, in mediana Gucher e De Vitis si contendono il ruolo di play basso. In attacco Marconi sembra favorito su Masucci accanto a Moscardelli.

Calcio d’inizio alle 20:45. Arbitro dell’incontro Luca Zufferli di Udine coadiuvato da Gianluca Sartori di Padova e Roberto Frangetta di Catania.

PISA (3-5-2): 1 Gori; 4 Buschiazzo, 6 Masi, 19 Liotti; 2 Birindelli, 5 Zammarini, 27 Gucher, 10 Di Quinzio, 23 Lisi; 31 Marconi, 9 Moscardelli.

Allenatore: Luca D’Angelo.

AREZZO (4-3-1-2): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 6 Pelagatti, 26 Pinto, 32 Sala; 8 Foglia, 30 Basit, 29 Tassi; 11 Serrotti; 10 Cutolo, 9 Brunori.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Ubirti, 2 Zappella, 3 Varutti, 4 Buglio, 14 Danese, 19 Persano, 25 Choe, 27 Bruschi, 28 Keqi, 33 Borghini, 34 Sbarzella.

Indisponibili: 5 Mosti, 7 Zini, 17 Salifu, 21 Benucci, 23 Stefanec, Nije, Belvisi, Cenetti. Squalificati: 39 Belloni (2).

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Gianluca Sartori di Padova – Roberto Frangetta di Catania).

RETI: .

Note – Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A – 3° giornata

Pro Piacenza – Pistoiese ore 18:30 (26/09).

Gozzano – Piacenza ore 20:30 (26/09).

Pontedera – Albissola ore 20:30 (26/09).

Juventus U23 – Cuneo ore 20:30 (27/09).

Lucchese – Carrarese ore 20:30 (27/09).

Arzachena – Novara rinviata.

Pro Patria – Siena rinviata.

Pro Vercelli – Alessandria rinviata.

Virtus Entella – Olbia rinviata.

