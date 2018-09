Pisa-Arezzo c’è l’ok per l’anticipo. Martedì il derby all’Arena Garibaldi

Si giocherà in anticipo Pisa-Arezzo. Il derby anziché mercoledì prossimo sarà di scena martedì prossimo, 25 settembre, alle 20:30.

L’accordo sarebbe stato raggiunto e manca solo l’ufficialità a questo punto con la soddisfazione di entrambi i club.

La nuova udienza del Collegio di Garanzia infatti ha portato al rinvio di Arezzo-Pro Vercelli e Siena-Pisa, due delle partite in programma per domenica, valide per la seconda giornata di campionato.

Da qui l’idea di anticipare il derby in modo che Pisa e Arezzo possano poi preparare con calma gli impegni del 30 settembre quando gli amaranto debutteranno in casa contro l’Arzachena.

Impossibile giocare di domenica il derby. Il 23 settembre è il giorno riservato alla seconda giornata, impossibile anticipare un incontro della terza che è proprio Pisa-Arezzo da qui la necessità di spostare il match a lunedì o martedì. Alla fine la scelta è caduta sulla seconda ipotesi.

Trova così conferma l’ipotesi circolata all’indomani della vittoria di Lucca, tra meno di una settimana l’Arezzo torna in campo e lo farà contro l’ex capitano Davide Moscardelli. A ore maggiori dettagli sulla prevendita e non solo. Il conto alla rovescia verso il derby è iniziato.

