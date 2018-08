Pieroni-La Cava, confronto a Pesaro. Il dg: “Lusingato dal chiarimento con il presidente”

Il chiarimento è arrivato. Pieroni e La Cava si sono incontrati prima della partita in casa della Vis Pesaro. Il diggì in una nota pubblicata sul sito della società amaranto spiega che il patron ha ribadito il desiderio di proseguire la propria avventura.

“Sono ben lieto di poter informare gli sportivi amaranto, la stampa e tutti coloro che hanno a cuore le sorti di squadra e società, che ho avuto il piacere di poter trascorrere alcune ore a Pesaro insieme al presidente Giorgio La Cava, in occasione della gara amichevole disputata poi in serata. Mi sono sentito particolarmente lusingato dalle attenzioni e dai chiarimenti che il Presidente ha voluto rappresentarmi, con l’intento di porre fine a certe voci incontrollate che avrebbero potuto lasciare il segno su quanto, da parte di tutte le componenti, fatto di positivo sino ad oggi. Il presidente Giorgio La Cava mi ha ulteriormente ribadito che è suo esclusivo desiderio sempre dare il proprio impegno ed il proprio apporto, come sempre dimostrato, a favore della causa amaranto. Sono rimasto veramente molto contento delle sue parole e del suo innegabile desiderio di condurre l’Arezzo verso quei traguardi che tutti noi sogniamo, e che è stato l’obiettivo comune dal momento del suo insediamento a capo della società.

Che serva tutto ciò da ulteriore sprone a tecnico e squadra al fine di riversare poi sul campo il massimo dell’impegno. Agli sportivi aretini, che ci hanno riempito gli occhi con le bellissime immagini, per partecipazione ed entusiasmo, vada il messaggio di una totale serenità, sintonia e comunità di intenti all’interno della società. Al presidente La Cava vada il ringraziamento da parte di tutti noi per quanto sinora fatto e per quanto sempre farà a favore della causa del cavallino. Particolarmente apprezzata da tutti noi la presenza di Piero Mancini alla gara amichevole. E’ avvenuto appositamente per manifestare la propria vicinanza e solidarietà al Presidente La Cava, dopo la ridda di voci incontrollate, sulle quali da oggi si può tranquillamente scrivere la parola fine.

Forza Arezzo sempre!”