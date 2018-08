Pelagatti ad Arezzo, affare fatto. Dal Canto blinda il reparto difensivo

Pelagatti è un giocatore dell’Arezzo. L’operazione di mercato è stata portata a termine questo pomeriggio e verrà annunciata nelle prossime ore. Per la società amaranto si tratta di un colpo da novanta: il difensore, classe ’89, viene da due stagioni di serie B con il Cittadella, dove ha indossato i panni del titolare. Arriva in amaranto con un contratto triennale e va a completare il reparto che era rimasto sguarnito dopo l’infortunio di Burzigotti.

Aretino, cresciuto nel vivaio amaranto, Pelagatti debuttò tra i professionisti il 12 gennaio 2009 in Cavese-Arezzo 2-2. Poi il trasferimento alla Sangiovannese in C2 e quindi al San Marino, con cui ha conquistato la promozione in C1 nel 2013. La carriera del giocatore si è poi dipanata tra Bassano in C2 (altra promozione), Ascoli e Catania, prima dell’arrivo in Veneto.

Svincolato dopo le due stagioni al Cittadella, ha scelto Arezzo nonostante ci fossero alternative possibili sia in serie C che in cadetteria, rimaste però sotto traccia. E alla fine l’offerta pluriennale dei direttori Pieroni e Testini, oltre che la possibilità di tornare dove ha mosso i primi passi, ha prevalso.