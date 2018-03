Pavanel: “Giocando così possiamo lottare fino alla fine per la salvezza” VIDEO

Tre punti che sanno di liberazione. Massimo Pavanel definisce così la vittoria che permette all’Arezzo di spezzare un digiuno che durava da tre mesi.

“E’ una vittoria importantissima per il morale e che ci ripaga del duro lavoro svolto in queste settimane – commenta il tecnico sulla pagina Facebook dell’US Arezzo – questi tre punti hanno un valore particolare. Avevo visto giusto quando dicevo che negli occhi dei miei ragazzi avevo visto la luce giusta dopo il pari con il Gavorrano”.

Il tecnico elogia anche l’atteggiamento della squadra e la prova dei singoli. A cominciare dai giocatori con maggiore esperienza e di quelli entrati nella ripresa.

“Nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosa di troppo sulle loro ripartenze – aggiunge Pavanel – in tre occasioni la trappola del fuorigioco ha fermato i nostri avversari. Sull’azione del gol non so se la posizione era irregolare, dovrei rivederla. Sono contento per Lulli perché con le sue giocate ci ha dato una grossa mano. Molto bene Semprini che dopo il buon esordio è entrato dalla panchina trovando il gol. Anche Della Giovanna che tornava dopo un periodo di stop si è fatto trovare pronto. Campagna? E’ stata una mia scelta e mi ha ripagato“.

Cambi importanti quelli inseriti da Pavanel che sono una base di partenza preziosa nella corsa salvezza.

“Tutti i cambi hanno dato un contributo importante. Da qui all’ultima giornata abbiamo bisogno di tutti. Se i ragazzi rispondono così allora ci sono grandi possibilità di poter lottare per la salvezza”.

Adesso non c’è tempo per assaporare i tre punti. Martedì alle 18:30 è in programma il primo recupero di campionato contro il Livorno.

“Domattina saremo in campo per preparare questa nuova battaglia. Meglio così, non abbiamo tempo per fermarci a pensare”.



