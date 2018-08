Pari in amichevole tra Terranuova Traiana e Bucinese. Domenica la Coppa Italia

Esordio stagionale per il Terranuova Traiana di mister Marco Becattini. Di fronte ad un nutrito numero di spettatori i biancorossi hanno affrontato al Mario Matteini la Bucinese, compagine militante nel campionato di Eccellenza e ormai prossima agli impegni ufficiali: domenica 2 settembre andata del primo turno di Coppa Italia di categoria contro il Valdarno Fc.

È finita 1-1 con vantaggio dei biancorossi locali al 18′ grazie ad un eurogol di Autiero e pareggio degli arancioverdi messo a segno da Romanelli al 31′ della seconda frazione di gioco.

Si riparte quindi dove ci eravamo lasciati la passata stagione, con un gol di Autiero che da oltre 20 metri pesca l’incrocio dei pali dove Bonechi non può proprio arrivare; Autiero che proprio con una rete analoga in quel di Troghi, bissando il gol di Bettini, aveva permesso al Terranuova Traiana di battere a domicilio l’Olimpia Palazzolo 2-0, ottenendo così la permanenza nel campionato regionale di Promozione Toscana nel play-out salvezza.

Tra gli ospiti il più pericoloso è D’Alterio che con due conclusioni in fotocopia pizzica prima la parte superiore della traversa e poi impegna l’estremo Alterini. Terranuovesi vicinissimi al raddoppio con Sacconi, ex di turno, ma sul suo diagonale è bravo Bonechi a salvarsi in corner. Nel secondo tempo girandola di sostituzioni (nel corso della ripresa entreranno tutti gli uomini a disposizione di Becattini e di Nardi), il ritmo cala così come le occasioni da rete. A un quarto d’ora dalla fine arriva il pari di Romanelli che, complice una deviazione, beffa Romolini, subentrato a Romolini per l’ 1-1 finale.

A margine della partita il presidente del club di piazza generale Coralli Mauro Vannelli ha consegnato a Maurizio Sala, classe 1975, una targa in ricordo delle 4 stagioni nel quali il forte mediano genovese ha vestito la maglia biancorossa, dal 2014/15 a quella appena conclusa, collezionando 114 presenze e 7 reti.

Per la Bucinese archiviate le 4 amichevoli precampionato testa e gambe a domenica prossima quando al comunale di via della Costituzione arriverà il Valdarno Fc per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Retour-match mercoledì 12 settembre, secondo turno il 26 contro la vincente di Grassina-Porta Romana Oltrarno. Per il Terranuova Traiana mercoledì sera seconda amichevole della stagione, stavolta in trasferta contro il Rassina, club di Prima categoria. Allo stadio comunale di via Turati alle 20.45 andrà in scena la quarta edizione del Trofeo Ricci Franco e figli.

Il tabellino.

TERRANUOVA TRAIANA: Alterini, Bencivenni, Falchi, Massai, Gualdani, Bettini, Autiero, Marzi, Sacconi, Corsi, Dati. A disposizione: Romolini, Prezioso, Tomberli, Bartolucci, Nuzzi, Ciolli, Lazzerini, Mattesini, Rovai, Francini, Grazzini. Allenatore: Marco Becattini.

BUCINESE: Bonechi, Franci, Parisi, Nocentini, Ezzechielli, Ferrucci, Aiello, Valcareggi, D’Alterio, Rotesi, Rossi. A disposizione: Dori, Manganelli, Piccardi, De Cristofaro, Tata, Savelli, Romanelli, Prosperi, Oscari, Vestri, Sala. Allenatore: Flavio Nardi.

ARBITRO: Leonardo Biondi.

RETI: 18′ pt Autiero (TT), 31′ st Romanelli (B).