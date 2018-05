Il Panathlon del Valdarno premia Paolo Donati

E’ sicuramente uno degli appuntamenti più attesi nell’annata sportiva valdarnese. Si tratta della consegna dei consueti premi che il ‘Panathlon Club Valdarno’ e ‘Radio Emme’ dedicano, alla fine della stagione, al riconoscimento del fair-play sui campi di calcio, al giocatore più prolifico in tema di gol segnati e a chi ha dedicato un’intera vita allo sport.

Quest’anno, l’attento lavoro della Redazione Sportiva di ‘Radio Emme’ che ha analizzato ammonizioni e espulsioni nell’ultima stagione calcistica in rapporto alle gare giocate, ha individuato come destinatari del bel Premio Correttezza Sportiva i giovani giocatori Cosimo Nannini in forza alla Asd Sangiovannese e Dario Migliorini della Asd Aquila Montevarchi, entrambi classe 1999.

L’ambito e storico premio del Cannoniere Valdarnese è andato invece all’attaccante della Asd Sangiovannese Andrea Jukic che in campionato ha messo assegno ben 16 reti, trascinando la sua squadra in una bella rimonta fino a giocarsi i play-off.

L’apprezzato riconoscimento ‘Una vita per lo sport’, dedicato a chi ha dedicato un’intera vita ad una disciplina sportiva con passione e dedizione, e intitolato ‘alla memoria di Alvaro Michelini’, è stato quest’anno assegnato a Paolo Donati, storico segretario della Sangiovannese degli anni Sessanta e poi impegnato ininterrottamente con importanti incarichi in seno alla Lega Nazionale Calcio Professionisti.

L’attesa conviviale con la consegna dei premi si svolgerà questo venerdì alle ore 20:00 presso il Ristorante ‘Pin Rose’ di Terranuova B.ni alla presenza di importanti invitati in rappresentanza del Panathlon International e del mondo dello sport valdarnese.