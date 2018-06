Il palazzetto del nuoto ospita i campionati italiani di fitness in acqua

Il palazzetto del nuoto di Arezzo ospita un fine settimana tutto dedicato al fitness in acqua che catalizzerà decine di sportivi da tutta la penisola. Sabato 16 e domenica 17 giugno sono in programma i campionati italiani del Criterium Estivo che vedranno trenta squadre arrivare in città per contendersi i titoli tricolori di ginnastica in acqua agonistica, mentre venerdì 15 giugno si terrà la “Festa del Fitness” con una lezione in piscina aperta a tutti e un successivo aperitivo. Il primo appuntamento porterà ad Arezzo la manifestazione nazionale più importante di questa disciplina e proporrà due giornate ricche di spettacoli, di musiche e di coreografie, con le gare del sabato nella piscina con acqua alta e le gare della domenica nella piscina con acqua bassa. Il campionato prevede la partecipazione di squadre composte da almeno sei atleti che eseguiranno, sul modello del nuoto sincronizzato, figure ed esercizi caratteristici della ginnastica in acqua in un saggio di cui verranno premiate l’originalità e la creatività. La città di Arezzo sarà rappresentata al Criterium da una formazione femminile della Chimera Nuoto allenata da Alessandra Joseph.

La prima edizione della “Festa del Fitness”, invece, rappresenterà un’occasione per festeggiare la conclusione dei corsi, riunendo tutti gli atleti che nell’ultimo anno hanno partecipato alle lezioni presso il palazzetto del nuoto e richiamando anche quegli aretini desiderosi di vivere una serata in movimento. L’iniziativa si aprirà alle 19.30 con una lezione speciale di Acqua Circuit che sintetizzerà gli elementi caratteristici di molte delle attività della ginnastica in acqua: l’allenamento si svolgerà attraverso un circuito tra più postazioni che permetteranno di provare tanti esercizi diversificati, con le istruttrici che accompagneranno dalla ginnastica a corpo libero all’utilizzo di grandi attrezzi come idrobike e tappeti elastici. Questa varietà renderà la “Festa del Fitness” un’esperienza adatta a uomini e donne che potranno provare una lezione intensa e rapida della durata di un’ora, stimolando e coinvolgendo ogni parte del corpo. A conclusione dell’allenamento si terrà un ulteriore momento di ritrovo e di convivialità, con l’aperitivo al bar del palazzetto del nuoto; per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione chiamando lo 0575/35.33.15 o mandando un sms al 347/42.49.641.

«Il fine settimana proporrà tante occasioni per conoscere il fitness in acqua – spiega Carla Mazzoli, responsabile di questa disciplina presso il palazzetto del nuoto, – fornendo prima l’opportunità di provarlo in prima persona e poi di ammirare le esibizioni delle migliori formazioni italiane che si sfideranno per conquistare il titolo nazionale».