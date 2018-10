Orgoglio Amaranto, venerdì festa a Villa Severi

Senso di appartenenza, attaccamento alla maglia, capacità di dare un esempio positivo. Sono i valori che animeranno la serata di venerdì, organizzata da Orgoglio Amaranto per consegnare la fascia speciale, votata dai tifosi, a tutti i capitani della prima squadra, delle giovanili e del calcio femminile.

L’evento si svolgerà a Villa Severi dalle ore 20 in poi. Prima della cerimonia di consegna, è previsto un ricco buffet per tutti i partecipanti al costo di 5 euro (comprensivo di una bevuta) con musica e filmati. La scaletta prevede poi il saluto del presidente Marco Amatucci e la consegna di un riconoscimento a Francesco Gailli, il tifoso che ha disegnato il bozzetto della fascia più apprezzata dalla gente.

Successivamente verranno chiamati sul palco i capitani delle giovanili amaranto, delle giovanili e della prima squadra femminili, per chiudere con Nello Cutolo che riceverà la fascia da portare al braccio in tutte le prossime partite amichevoli e ufficiali della stagione.

Alla serata sono stati invitati i dirigenti della Società Sportiva Arezzo, i rappresentanti del Museo Amaranto, delle istituzioni e i capitani dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, simboli di una delle manifestazioni più amate e partecipate della nostra comunità.

Le fasce da capitano saranno in vendita a offerta libera (offerta minima 5 euro). Orgoglio Amaranto allestirà il consueto stand per il tesseramento e la vendita dei gadget. Tutti i tifosi e i simpatizzanti sono invitati a partecipare.

