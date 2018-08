Orgoglio Amaranto al voto per eleggere consiglio direttivo e presidente. Arezzo, amichevole a Trestina

Il consiglio direttivo di Orgoglio Amaranto comunica di aver indetto le elezioni, per il rinnovo di tutte le cariche sociali, venerdi 14 settembre (luogo e orario saranno comunicati nei prossimi giorni). Il consiglio uscente e il presidente Duccio Borselli, invitano tutti i soci, candidandosi, a far parte del nuovo consiglio direttivo. Oggi più che mai è necessario coinvolgere quanti più appassionati possibile per sostenere e rendere concrete le molteplici iniziative che Orgoglio Amaranto ha intenzione di mettere in campo, sia in ambito associativo, a sostegno della Società Sportiva Arezzo, sia in ambito sociale con il progetto WeAr che definisce in maniera netta come il trust dei tifosi dell’Arezzo voglia divenire un riferimento per tutta la comunità.

In un mondo del calcio sempre più allo sbando, l’azionariato popolare sta dimostrando, anche nella nostra realtà, di essere uno dei pochi riferimenti certi e sicuri, testimone e custode di valori sportivi, sociali ed etici. La passione dei tifosi, l’amore per la propria maglia, l’orgoglio dell’appartenenza sono un patrimonio da sviluppare ed è per questo è necessario l’impegno di tanti, pertanto chiunque volesse dare un contributo più concreto deve inviare la propria candidatura, entro il 10 settembre, ai seguenti indirizzi mail:

orgoglioamaranto@libero.it – orgoglioamaranto@gmail.com

Intanto la società ha fissato per sabato prossimo, primo settembre, una partita amichevole al campo “Lorenzo Casini” di Trestina. L’Arezzo affronterà la squadra locale che milita in serie D. Calcio d’inizio alle ore 17.30.