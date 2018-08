Obiettivi di mercato per l’Arezzo: Dell’Agnello e sfoltire la rosa

Sfoltire la rosa e completare l’organico del reparto avanzato. Queste le priorità in casa Arezzo nell’ultima settimana di mercato. A Milano il direttore generale Pieroni cerca di concludere le ultime operazioni. Ad oggi la rosa della prima squadra può contare su 32 elementi. Di questi 32 sono over considerando anche Cenetti che non rientra nei piani del club.

L’Arezzo per rientrare nel numero dei 14 over, senza dover lasciare fuori dalla lista giocatori, deve cedere due giocatori. Oltre a Cenetti su cui si sarebbero portate Reggio Audace e Bari, potrebbe partire anche Belvisi. In difesa infatti è arrivato l’altro over Carlo Pelagatti.

Per l’attacco sembra tramontato il sogno Floro Flores. L’attaccante vorrebbe restare in serie B alla luce dell’interesse suscitato in alcuni club e non solo. Ecco quindi che prende quota per l’Arezzo l’ipotesi Simone Dell’Agnello. Attaccante classe 1992 originario di Livorno, Dell’Agnello è sotto contratto con il club labronico con cui ha esordito in B. Poi il passaggio a Sud Tirol, Barletta, Savona, di nuovo Livorno e poi Cuneo con cui ha siglato 8 gol nell’ultimo campionato.

Twitter @MatteoMarzotti