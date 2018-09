Nasce Arezzo Channel, il canale tematico della società amaranto

Inizia l’avventura di Arezzo Channel, il canale tematico dedicato alla Società Sportiva Arezzo e alle sue attività. Realizzato dalla stessa SS Arezzo in coproduzione con l’emittente televisiva Teletruria, Arezzo Channel entrerà nelle case degli aretini a partire dal prossimo 14 settembre con una programmazione quotidiana dal lunedì al venerdì che permetterà al pubblico di entrare in contatto con il variegato mondo amaranto conoscendone i personaggi e restando costantemente aggiornato su iniziative, risultati ed eventi. Diretto dal giornalista Gianni Brunacci, Arezzo Channel conterà infatti due programmi giornalieri, un notiziario ed un contenitore d’approfondimento, che racconteranno la vita del club aretino sia da un punto di vista giornalistico che attraverso le storie dei suoi protagonisti.

“Inizia il viaggio di Arezzo Channel e sia io che i miei collaboratori siamo carichi e vogliosi di far bene – spiega il direttore Gianni Brunacci – due programmi al giorno, sia pure dal lunedì al venerdì, sono un impegno importantissimo, ma siamo certi di farcela mantenendo una buona qualità. Grazie alla S.S. Arezzo e a Teletruria per averci offerto l’opportunità di raccontare dall’interno la realtà calcistica della nostra città”.

Occupando all’interno del palinsesto di Teletruria uno spazio strategico come quello precedente alla messa in onda dei telegiornali, la programmazione di Arezzo Channel si muoverà su due direttrici. Alle 13.20 (in replica alle 00.15) sarà trasmesso AC News, il notiziario curato e condotto da Elettra Fiorini, che garantirà un flusso informativo continuo sulla prima squadra amaranto, sui settori giovanili, sull’Arezzo Calcio Femminile e sui rispettivi campionati. Andrà invece in onda alle 19.45 (in replica la mattina successiva alle 7.00) Amaranto World, il programma realizzato da Gianni Brunacci con il supporto del videomaker Riccardo Ciccarelli: un contenitore ricco di incontri ed interviste ai personaggi che gravitano nell’orbita del Cavallino. squadra di Arezzo Channel Giulio Cirinei, responsabile tecnico del nuovo canale amaranto che già, da qualche giorno, si sta facendo largo anche sui social grazie alla nascita della pagina Facebook “Arezzo Channel 2018” all’interno della quale sarà possibile rivedere tra l’altro tutte le puntate trasmesse su Teletruria.

“Arezzo Channel racconterà l’Arezzo a trecentosessanta gradi – dichiara il vicepresidente dell’S.S. Arezzo Massimo Anselmi – un ringraziamento speciale va dunque a Teletruria che coproduce con noi le trasmissioni partecipando alla realizzazione di un progetto che ci porterà alla scoperta del mondo amaranto. Lo renderà ancora più di quanto già non sia”.

