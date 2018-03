Moscardelli, Varga e Ferrario ai box. Strada in salita verso Viterbo

Tanti assenti all’allenamento pomeridiano che la prima squadra ha sostenuto sul campo de Le Caselle. Moscardelli, Varga e Ferrario oltre a Di Nardo non erano insieme al gruppo.

Il capitano dallo scorso venerdì è alle prese con un fastidio muscolare. Stessa sorte per Varga che sabato durante l’amichevole con il Fano fu costretto a lasciare prima del tempo il terreno di gioco.

Ecco allora che Pavanel ha convocato nel gruppo della prima squadra alcuni giocatori di Allievi e Berretti. Tra questi Ravanelli e Gerardini, già nel giro della prima squadra. Intanto in gruppo è tornato a pieno regime il mediano Lulli.

Certo è che, non solo numericamente, la strada verso la trasferta in casa della Viterbese è a dir poco in salita. Domani allenamento alle 11 a Le Caselle mentre venerdì, se ci sarà l’ok per l’esercizio provvisorio, rifinitura all’interno del Comunale.

Gli Ultras Arezzo, in occasione della trasferta di Viterbo di sabato 17 marzo allestiranno dei pullman. Le iscrizioni si ricevono giovedi 15 marzo dalle ore 21,30 alle ore 23, presso la sede di via Fiorentina. Il costo del biglietto per il viaggio in pullman è di 18 euro. Il ritrovo allo stadio è fissato alle ore 17:10, partenza ore 17:20.

Twitter @MatteoMarzotti