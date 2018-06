Montagnano, la festa per la promozione in Prima Categoria

Una grande festa in famiglia per un importante obiettivo raggiunto dopo tanti anni. È per questo che venerdì sera a Montagnano si sono riunite più di 300 persone – giocatori, tifosi, paesani, amici – per brindare tutti insieme alla vittoria del campionato di Seconda Categoria. Al centro della scena la squadra, capitanata da mister Vittorio Brilli, che sarà ovviamente confermato alla guida dei torelli blaugrana anche nella prossima stagione. E il Montagnano guarda già al futuro: è infatti già in programma la cena di presentazione della nuova squadra, tra circa un mese. “L’obiettivo è quello di ripetersi, possibilmente riuscendo a fare ancora meglio”, ha detto il presidente Luca Falcai.