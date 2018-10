Il Monsigliolo sconfitto dal Montepulciano Stazione: il resoconto della partita

Alla prima gara casalinga al campo Gagliardo di Monsigliolo purtroppo la squadra locale stecca la partita e perde tre punti a favore degli ospiti, squadra con molto entusiasmo per il primo campionato di FICG e con una buona organizzazione essendo nata dalle ceneri della leggendaria Chianina. In un pomeriggio di sole estivo c’erano tutti i presupposti per vedere una bella partita di terza categoria, ma per alcune decisioni arbitrali alquanto discutibili ed eccessivamente penalizzanti, tra l’altro onestamente interpretate anche dalla dirigenza ospite.

Il Monsigliolo dopo essere passato in svantaggio al 20’ del primo tempo per un calcio di rigore concesso dal Sig.Leucalitti, si è visto alla mezzora espellere ben 2 giocatori per rosso diretto. Il primo per un fallo a centrocampo duro, ma non cattivo in una partita che fino al quel momento era stata molto tranquilla, con una sola ammonizione per gli ospiti, fallo su Calzini. Due minuti più tardi sempre per un rosso diretto è stato espulso, Lattanzi per un intervento in scivolata. La squadra di mister Giannini alla mezzora del primo tempo in svantaggio di un goal nel giro di 2 minuti è rimasta con soli nove uomini in campo. L’allenatore a questo punto ha dovuto fare una serie di aggiustamenti in attacco e a centrocampo, cercando di tenere la squadra molto alta ma esponendola ai contropiedi degli ospiti.

Ad inizio del secondo tempo dopo l’ennesima ripartenza, il Montepulciano guadagna una punizione dal limite e Cenni indovina la punizione della vita, andando a cogliere con un ottima traiettoria l’angolino alto, dove Guerrini non può intervenire.

Nel finale dopo una serie di cambi da parte di mister Giannini, il Monsigliolo accorcia le distanze con un ottimo El Habibi che da subentrato si fa trovare sempre pronto e da pochi passi infila Casini.

Per il Monsigliolo di positivo c’è l’ottima reazione che ha avuto e seppur in 9, hanno ottimamente tenuto il campo sia da un punto di vista fisico che mentale. La squadra di Giannini deve ripartire da qua in questo lunghissimo e difficile campionato di terza, nella speranza che anche l’arbitraggio sia almeno al livello delle squadre in campo.

S. P. MONSIGLIOLO A.S.D.

COPPA PROVINCIALE III° CATEGORIA TOSCANA – “Arezzo”

MONSIGLIOLO – MONTEPULCIANO STAZIONE 1 – 2

S.P. MONSIGLIOLO A.S.D. : Guerrini, Picchi, Novelli, Baldissara, Neri, Sarcoli, Banchelli, Allegria, Lattanzi, Miniati, Calzini.

A disposizione: Bennati, Ranieri, Gualducci, Meoni, Martini, El Habibi, Biagiotti, Bizzi.

Allenatore: Giannini Luca.

A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE : Casini, Cenni, Cartocci, Rossi, Rocchi, Terrosi, Bellavia, Gambatesa, Capone, Vulpetti, Piscitello.

A disposizione : Pieramici, Grilli, Martinelli, Izzo, Terrosi, Talli.

Allenatore: Torroni Luca.

ARBITRO: Sig. LEUCALITTI Lorenzo – Sezione Arezzo.

RETI: 1’HAMITI (Pietraia), 23’ autogol BARBINI, 60’ MACCARINI (Pietraia), 92’ EL HABIBI (Monsigliolo).

Recuperi: 2’ P.T. – 3’ S.T.

Note: 2 Espulsi per rosso diretto.