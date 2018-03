Il Monsigliolo batte il Pestello per 2 a 1: la cronaca della partita

Nel recupero per disputare di nuovo la famosa gara tra i locali e il Pestello, dopo le note vicissitudini arbitrali dello scorso 4 febbraio, ed il successivo ricorso fatto dagli ospiti ma non accettato dalla Federazione, giustizia è fatta e il Monsigliolo con una gara intensa, motivata e con un gioco da vera squadra vince meritatamente l’ultima gara di campionato in casa.

I ragazzi di Lugoli oggi mai domi, costringono il quotato Pestello alla difensiva e proprio Calzini, al rientro dopo la lunga squalifica infitta dal G.S. proprio nella gara interrotta contro il Pestello, porta in vantaggio i locali con un bellissimo tiro. Sempre Calzini ha la possibilità di raddoppiare ma si fa neutralizzare da ottima posizione, come Banchelli che si crea ottime occasioni ma non conclude nel modo migliore. Ci pensa il solito Allegria uno dei migliori in campo, assieme a Zarrillo che salva la propria porta nel finale di gara, a raddoppiare con un’azione veloce e corale che coglie impreparata la squadra ospite alla ricerca del pareggio. Il Pestello accorcia le distanze nel finale ma nel recupero neanche i tamburi dei propri sostenitori riescono a farlo pareggiare.

Il rammarico per la squadra locale è che se avesse giocato sempre come oggi, da vera squadra, si sarebbe tolta sicuramente maggiori soddisfazioni durante questa stagione. Adesso si aspetta la gara esterna, contro la squadra aretina del San Marco, per l’ultimo recupero di campionato.

S.P. MONSIGLIOLO A.S.D. : Zarrillo, Demani, Martini, Picchi, Bizzi, Sarcoli, Calzini, Meoni, Quadri, Allegria, Banchelli.

A disposizione: Biagiotti, El Habibi, Panozzi.

Allenatore: Lugoli Oscar.

A.S.D. CALCIO PESTELLO: Dini, Bernini, Monnanni, Arnetoli, Arcangioli, Barlacchi, Pinti, Cannoni, Coradeschi, Romano, Mugnai.

A disposizione : Patrocci, Stellini, Belardi, Barlacchi, Minatti.

Allenatore: Neri Claudio.

ARBITRO: Sig. Caffini Andrea (Sez. Arezzo)

RETI: CALZINI e ALLEGRIA (Monsigliolo), CORRADESCHI (Pestello).

Recuperi: 5’ S.T.

Note: Buono l’arbitraggio.