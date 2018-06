Michelin Le Mans Cup, il ritorno dopo nove anni di Andrea Piccini sul circuito

Scocca l’ora tanto attesa della “Road to Le Mans”, il terzo appuntamento stagionale con la Michelin Le Mans Cup, che andrà in scena sul mitico circuito francese nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 giugno, quale gustoso “antipasto” della celeberrima 24 Ore. Per Andrea Piccini, un gradito ritorno su questa pista dopo nove anni: era infatti il 2009 quando vi ha gareggiato l’ultima volta con la Lmp2 e ora lo farà con la Ferrari 488 Gt3 del team Kessel Racing assieme al compagno di vettura Claudio Schiavoni. I due occupano il quinto posto nella classifica generale con 25 punti ciascuno, ma con la seconda piazza appena 5 lunghezze sopra.

“Anche se non parteciperò alla 24 Ore – ha detto il pilota di Sansepolcro alla vigilia della partenza per la Francia – è fantastico poter tornare a guidare su questo circuito, che da sempre è fra i miei preferiti. Io a Le Mans mi sento a casa, Claudio Schiavoni conosce abbastanza bene il tracciato e la vettura è competitiva, per cui vi sono tutte le condizioni per ben figurare”. Una tappa diversa dalle altre, anche per come sono state impostate le due ore di gara: “Sì, non saranno consecutive ma sdoppiate: un’ora il venerdì e un’ora il sabato. Peraltro, anche in sede di prove libere e di qualifiche avremo i tempi serrati a causa della 24 Ore: oltretutto, i 13 chilometri di lunghezza del tracciato impongono di fatto di ottimizzare i tempi; non vi sarà la possibilità di completare molti giri e quindi dovremo stare concentrati al massimo. Sono sincero: non vedo l’ora di cominciare, sperando che le condizioni meteo siano favorevoli. Sarà impossibile non divertirsi a Le Mans al volante di una Ferrari 488 Gt3!”.

Il programma entrerà nel vivo venerdì con la prima sessione di qualifiche dalle 13.30 alle 13.50, cui farà seguito la seconda dalle 14.05 alle 14.25. Il via alla prima gara di un’ora verrà dato alle 17.30 e sabato alle 11.30 partirà la seconda, sempre della stessa durata.