Memorial Lorentini, Falterona-Santa Firmina in campo sabato per la finale

Saranno le formazioni di Falterona e Santa Firmina a contendersi il gradino più alto del podio nella finale del memorial Roberto Lorentini. Questo il verdetto delle semifinali che sabato scorso sono andate in scena sul campo di Santa Firmina. Nella prima semifinale i Giovanissimi B della Sansovino sono incappati nel ko (6-0) contro un super Falterona. I casentinesi in grande spolvero hanno messo le mani sulla finale al termine di una partita che ha visto i savinesi concedere troppo nel secondo tempo quando il punteggio era già compromesso.

Nella semifinale successiva l’Atletico Levane ha subito ad inizio ripresa due reti in rapida successione che hanno mandato i ragazzi di Angioli e Gori alla finalissima.

L’atto finale è in calendario sabato prossimo alle 15,30. La prima partita deciderà chi tra Sansovino e Atletico Levane potrà salire sul terzo gradino del podio. Alle 17 spazio alla finale per il primo posto. I padroni di casa del Santa Firmina affronteranno un Falterona in grande forma.

Sabato, al termine delle partite, andranno in scena le premiazioni. Presenti anche i familiari di Roberto Lorentini, il giovane medico aretino che perse la vita durante la finale di Coppa dei Campioni allo stadio Heysel.