Il meglio del taekwondo toscano si ritrova ad Arezzo per l’RA87

I cinquanta più forti atleti del taekwondo regionale si ritrovano ad Arezzo per la prima edizione del meeting di alto perfezionamento RA87. L’iniziativa, organizzata dal Centro Taekwondo Arezzo del maestro Andrea Rescigno, è in programma nella mattina di domenica 11 marzo alla palestra di via Mecenate e vedrà la partecipazione di tante società dalla Toscana e da altre regioni. L’RA87 è animato dall’ambizione di riunire i migliori rappresentanti delle categorie dai Cadetti ai Senior per farli allenare e combattere insieme, fornendo loro un’occasione di crescita e di confronto per favorire un perfezionamento, un superamento dei propri limiti e un conseguente innalzamento del livello del taekwondo.

Il meeting si aprirà alle 9.00 con un allenamento in cui verrà richiesto agli agonisti di mettersi alla prova con alcune delle tecniche più moderne della disciplina usate a livello internazionale e olimpico, mentre successivamente prenderanno il via i combattimenti che si svilupperanno attraverso una doppia modalità. In un primo momento, infatti, gli atleti dovranno utilizzare solo alcune tecniche specifiche per incontri più veloci e più spettacolari, mentre successivamente ognuno sarà libero di combattere con il proprio stile e di far emergere il proprio talento. L’RA87 è un progetto nato dal maestro Rescigno con l’obiettivo di rendere Arezzo uno dei fulcri del taekwondo toscano attraverso l’organizzazione di meeting, gare ed altri eventi che possano far allenare insieme gli atleti d’élite delle singole società. Tra questi, ovviamente, rientreranno anche i bambini e i ragazzi del Centro Taekwondo Arezzo che sarà una delle squadre con più partecipanti. «L’iniziativa – commenta Rescigno, – vuole proporre un allenamento intensivo di specializzazione al combattimento, con la consapevolezza che solo un confronto di alto livello possa garantire un costante miglioramento e una reale crescita del movimento. L’RA87 sarà il primo di una serie di eventi che vogliono rendere Arezzo un polo per lo sviluppo e per il perfezionamento del taekwondo regionale».