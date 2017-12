Matteo Cannucci vince per il secondo anno consecutivo la Corsa di Natale

Si è disputata questa mattina a Terranova Bracciolini la quarta edizione della Corsa di Natale alla quale hanno partecipato quasi 300 atleti.

La competizione è stata organizzata dalla Pro-Loco e dal Comune di Terranova sotto il controllo tecnico della Rinascita Montevarchi, Atletica Sangiovannese e Polisportiva Policiano.

Con la Corsa di Natale riparte il Grand Prix 2018 alla quale hanno già aderito decine di atleti di varie società che parteciperanno alle oltre 30 gare programmate.

Le prossime gare più ravvicinate saranno il 1° dell’anno con il Capodanno di Corsa a San Giovanni Valdarno ed il 6 gennaio a Policiano con la Befana Campestre.

Adesso veniamo alla gara che è stata improntata subito sul ritmo molto sostenuto da Cannucci, Vannuccini, Taras, Rossi,Bracciali,Cardelli e Annetti alla testa della corsa con il gruppo molto allungato per il ritmo elevato.

Già al primo passaggio dopo circa 3 km si formava un terzetto al comando Cannucci (vincitore dello scorso anno) Vannuccini e Taras che guadagnavano una decina di metri sugli immediati inseguitore Rossi,Bracciali,Cardelli mentre in campo femminile Tamburi guadagnava metri su Bini e Badii che comunque non desistevano.

All’ultimo giro abbiamo assistito al duello fra Cannucci e Vannuccini mentre Taras doveva vedersela sul rientro molto deciso di Annetti e Rossi,ma nel finale l’allungo di Matteo Cannucci è stato decisivo per vincere la gara per il 2° anno consecutivo su Francesco Vannuccini e Christian Taras che è riuscito a respingere l’attacco di Alessandro Annetti al 4° posto e 5° Lorenzo Rossi

La vittoria di Silvia Tamburi è stata netta su Benedetta Bini e Gloria Badii.

Nella categoria Veterani vittoria del senese Di Petrillo su Lachi e Tognalini mentre nella categoria argento Tofanelli su Floridi e Lancellotti.

Ottimo il 6° posto dello Junior Bracciali e l’8° posto di Gasmi.

Nella classifica di società vittoria della Rinascita Montevarchi sulla Polisportiva Policiano e l’Atletica Sangiovannese.

Prossimo appuntamento lunedì 1° Gennaio a Sangiovanni Valdarno per la 42^ edizione del Capodanno di Corsa di km 13.

Classifiche su www.podismo.tv