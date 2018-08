Lupa Urban Trail, l’insolito evento running  dell’estate castiglionese

Un evento running atipico, quasi inedito nel suo genere, che abbraccia e coinvolge il centro storico di Castiglion Fiorentino nell’ultimo weekend di agosto, 25 e 26. E’ Lupa Urban Trail, corsa a piedi di resistenza che per la terza edizione si declina in quattro discipline, organizzata dal rione Porta Romana in collaborazione con Aics, Comune di Castiglion Fiorentino e la supervisione tecnica di Renato Menci, presidente e fondatore di Ronda Ghibellina, di cui la manifestazione della Lupa rappresenta un po’ lo spin-off in versione estiva e urbana.

Lupa Urban Trail nasce come rievocazione in chiave post-moderna della 24 Ore ed è anche per questo che la distanza regina è La 8 Ore di Castiglioni, disegnata su percorso al 100% intra moenia con passaggi tecnici e difficoltà altimetriche, come a riprodurre in ambiente urbano le particolari condizioni del trail running. Sono solo cinque le 8 Ore in tutta Italia, di cui tre nate nell’ultimo anno, e Lupa Urban Trail, in virtù della sua conformazione ibrida si pone come mix spettacolare fra una maratona, una spartan race e un ultratrail. La gara è valida come campionato italiano Aics di Ultra Urban Trail City. Insieme alla 8 Ore, domenica 26 agosto si correranno, tutte con partenza alle ore 9, la Staffetta 4x2h e la Corsa a 6 zampe cane-padrone non competitiva.

La novità 2018 è invece il Sunset Short Trail di sabato 25 (ore 18,30) che apre la rassegna running di Porta Romana proponendo una gara a distanza (8km) all’ora del tramonto, pensata per il target di podisti non avvezzo alle lunghe distanze, e in generale per tutti gli amatori, che avranno comunque la possibilità di “assaggiare” le velleità dell’evento. Per tutte le gare competitive in programma, la partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni in regola con il certificato medico agonistico ed è possibile iscriversi online sul sito lupaurbantrail.blogspot.it oppure direttamente al quartier generale di piazza del Collegio nei giorni delle gare.

Lupa Urban Trail tenta di proporsi come un qualcosa di oltre della mera competizione agonistica – non a caso la gara è “a tempo” nella misura in cui ognuno può correre/camminare quanto e quando vuole – e tenta di far vivere e conoscere le particolarità storiche, culturali e paesaggistiche del centro storico della città del Cassero in un’esperienza a 360 gradi con ricchi ristori, sistemi di refrigerazione, momenti di goliardia e folklore, storie da vivere e da condividere, fotografie, musica, tanti premi e… medaglie per tutti.