I ragazzi del Volley Arezzo allenati da Fulvio Lunetti hanno disputato ieri un torneo per incrementare il proprio bagaglio di esperienze.

Il torneo organizzato dalla New Volley Borgo Sansepolcro ha permesso ai ragazzi aretini di passare una splendida giornata di pallavolo e confrontarsi con formazioni di livello.

Queste le parole di Lunetti sul torneo giocato domenica: “Esperienza molto positiva per la squadra under 16 che si è potuta confrontare con tre compagini umbre di cui il città di castello è spiccata per la qualità tecnica e tattica.

La nostra squadra, composta da ragazzi più giovani, si è fatta valere sia per l’impegno che per la volontà, dimostrando notevoli miglioramenti individuali e di squadra. Sono molto contento e soddisfatto dei ragazzi che con grande passione si dedicano a questo difficile sport.”