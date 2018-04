Luna Rossa: è partito l’assalto all’America’s Cup. Base a Cagliari, equipaggio stellare e budget da 65 milioni

La prossima America’s Cup, quella che vedrà il ritorno di Prada e della Luna Rossa di Patrizio Bertelli in grande stile, sta prendendo forma.

Il porto di Cagliari, scelto dal team italiano come base per lanciare la sfida ai detentori della coppa di New Zealand, sta in questi giorni assistendo a grandi manovre per l’allestimento del quartier generale. E poco prima di Pasqua, i due protagonisti annunciati della competizione, ovvero il defender neozelandese e il Challenger of record (rappresentante degli sfidanti) Luna Rossa, hanno reso note le regole di classe per la costruzione delle imbarcazioni Ac75 che si sfideranno nel 2021 nelle acque di Auckland per l’edizione numero 36 della Coppa America. Non più i catamarani, ma monoscafi di 75 piedi (22 metri circa).

Per l’aretino Patrizio Bertelli si tratterà della sesta sfida al massimo trofeo velico, con Prada che rivestirà un ruolo chiave: l’azienda con cuore a Terranuova Bracciolini sarà sia sponsor del team italiano che delle regate di selezione degli sfidanti. Ovvero quelle che finora ricadevano sotto la dicitura Louis Vuitton Cup e che verosimilmente diventeranno Prada Cup. Un trofeo che Luna Rossa ha già sollevato nel 2000, prima di arrendersi nella finalissima.

Il consiglio di amministrazione della maison – riporta il Sole 24 Ore – ha deciso di finanziare il team con 65 milioni di euro. E per dare l’assalto all’agognata coppa, il team italiano sta facendo collezione di stelle: a bordo ci saranno Max Sirena, Francesco Bruni e l’americano James Spithill.

Foto (Crediti Carlo Borlenghi)

@MattiaCialini